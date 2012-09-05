Войти / Зарегистрироваться
ТОП -7 автосервисов по ремонту дизельных двигателей
15 Ноября 2025
Если ваш автомобиль начал терять мощность, дымить, расходовать больше топлива или из-под капота доносится характерный «дизельный» стук — велика вероятность, что проблема кроется в топливной системе или самом двигателе. В таком случае не стоит откладывать визит в сервис: запущенные неисправности могут превратить простую чистку форсунок в капитальный ремонт с ценником в сотни тысяч рублей.

В Москве автотехцентров много, но найти по-настоящему надёжное место, где разбираются в тонкостях дизельных моторов — задача не из лёгких. Чтобы сэкономить ваше время, мы отобрали семь проверенных автосервисов, специализирующихся именно на ремонте дизелей — от диагностики Common Rail до полного восстановления двигателя.

На что обращать внимание при выборе сервиса?

Прежде чем перейти к рейтингу, стоит понять, какие критерии действительно важны для капитального ремонта дизельного двигателя:

  • Специализация на дизелях. Опыт мастеров в работе с турбинами, ТНВД, форсунками Common Rail и системами сажевых фильтров (DPF) критически важен.

  • Диагностическое оборудование. Хороший сервис должен иметь современные сканеры, стенды для проверки форсунок и ТНВД, а также оборудование для диагностики турбокомпрессоров.

  • Качество запчастей. Не стоит гнаться за дешевизной — некачественные аналоги форсунок или турбин могут выйти из строя очень быстро.

  • Гарантия. Серьёзные автотехцентры дают письменную гарантию на работы и запчасти — это показатель уверенности в своей работе.

  • Прозрачность. Детальная смета до начала работ, чеки, фото дефектов — всё должно быть на виду.

ТОП-7 автосервисов по ремонту дизельных двигателей в Москве

1. Автотехцентр «Двигавичкофф»
Специализируется исключительно на диагностике и ремонте дизельных двигателей. Здесь проводят комплексное восстановление моторов любой сложности — от ремонта турбин и чистки сажевых фильтров (DPF) до капитального ремонта с заменой гильз и поршневой группы. Сильная сторона — ремонт топливной системы высокого давления Common Rail: точная диагностика, ультразвуковая промывка и реставрация форсунок, проверка ТНВД на стенде. Средний чек на капремонт — от 120 000 ₽. Гарантия на работы — до 2 лет. Диагностика — бесплатно при последующем ремонте.

2. Автотехцентр «МоторГарант»
Специализируется на ДВС, включая сложные дизельные моторы. Есть собственный участок для расточки блоков и шлифовки коленвалов. Отлично справляются с восстановлением геометрии головки блока (ГБЦ) после перегрева. Средний чек на капитальный ремонт дизеля — от 100 000 ₽.

3. Сервис «Авто-Доктор»
Работает с 2008 года. Сильная сторона — ремонт систем впрыска и турбонаддува. Часто берутся за «безнадёжные» моторы после неудачных вмешательств в других сервисах. Проводят компьютерную диагностику и адаптацию новых форсунок.

4. Техцентр «Евро-Моторс»
Акцент на европейские авто: BMW, Mercedes, VW, Audi. Имеют лицензированные диагностические стенды (STAR, ODIS), что позволяет точно выявлять ошибки в электронных системах дизельных двигателей. Проводят как частичный ремонт, так и полное восстановление.

5. Сервисный центр «Авто-Кузьминки»
Удобное расположение на юго-востоке Москвы. Приём без записи, есть подменный транспорт. Хороши в ремонте дизельных двигателей с большим пробегом, восстанавливают ресурс без замены всего агрегата.

6. «МастерАвто»
Компактный, но технологичный цех в районе Митино. Используют современное оборудование для диагностики и ремонта. Принимают как легковые авто, так и лёгкий коммерческий транспорт (например, Ford Transit или Volkswagen Transporter с дизельными моторами).

7. Автотехцентр «Север-Моторс»
Работает круглосуточно — удобно для таксистов и курьеров. В прайсе чётко прописаны цены на популярные услуги: диагностика топливной системы — от 3 000 ₽, замена турбины — от 25 000 ₽. Никаких скрытых платежей.

Когда дизелю нужен именно капитальный ремонт?

Не каждый стук или повышенная дымность — приговор мотору. Иногда помогает чистка EGR, замена свечей накаливания или регенерация сажевого фильтра. Но есть чёткие признаки, когда требуется серьёзное вмешательство:

  • Сизый или чёрный дым из выхлопной трубы под нагрузкой и на холостых.

  • Резко возросший расход масла (более 1 литра на 1000 км).

  • Падение компрессии и, как следствие, трудный запуск и потеря тяги.

  • Стук в нижней части двигателя — возможен износ вкладышей коленвала.

  • Антифриз в масле или эмульсия на масляном щупе — вероятна прогар прокладки ГБЦ или трещина в блоке.

В таких случаях экономия на «быстрой починке» может дорого обойтись. Лучше сразу обратиться в проверенный автотехцентр, где не станут «лечить симптомы», а устранят причину.

Выбирая место для ремонта дизельного двигателя, помните: ваш автомобиль — это не только средство передвижения, но и инвестиция. Правильный подход сегодня сэкономит не только деньги, но и нервы завтра. Доверяйте свой авто тем, кто говорит на одном языке с вашим мотором — честно, по делу и без лишней воды.

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке