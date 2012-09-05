Компания Volvo считается одним из самых известных автопроизводителей не только в России, но и во всем мире. Сегодня наиболее популярными автомобилями производства этой компании являются XC90, S60, XC40, S90 и V60 Cross Country.





XC90

Официальный дилер Вольво в Екатеринбурге позиционирует модель XC90, как наиболее мощный и респектабельный автомобиль в своей брендовой линейке. Эта модель отличается безупречной комфортабельностью, безопасностью и мужественной элегантностью. Особое внимание стоит уделить интерьеру данного авто. Салон XC90 выполнен из натуральной кожи и элитных пород дерева. Благодаря этому, внутри автомобиля создается особая атмосфера роскоши и комфорта. К тому же салон этого авто отличается эргономичностью и многофункциональностью.





S60

S60 2020 года – спортивный седан с интуитивно понятными технологиями и высокой производительностью. Благодаря таким качествам, водитель полностью контролирует процесс управления автомобилем и при этом наслаждается поездкой. Решив купить Volvo S60 в Екатеринбурге, потенциальный покупатель наверняка насладится скандинавским оформлением салона, которое способствует созданию атмосферы спокойствия и умиротворения. Среди других преимуществ этой модели стоит отметить:

наличие беспрецедентно мощного двигателя;

опции подогрева задних и передних сидений;

большое багажное отделение объемом 442 л.





XC40

XC40 – это стильный кроссовер с брутальным экстерьером. Этот автомобиль идеально подходит как для трасс, так и для городских дорог. Он отличается комфортабельностью, безопасностью и особой мощью. Стоит отметить и технологическую оснащенность этой модели. Она оснащена:

опцией поддержки дистанции;

системой контроля и анализа дорожной ситуации;

возможностью включения полного привода одним касанием дисплея;

современной аудиосистемой;

панорамной крышей.





S90

Новый Volvo S90 2020 модельного года – это автомобиль, позволяющий проявить свою индивидуальность и насладиться комфортной поездкой. Этот безупречно стильный седан отличается респектабельностью, грациозностью и эргономичностью. Отдельно следует выделить шикарную отделку, которая наверняка впечатлит даже самого требовательного автомобилиста. Внимания заслуживают и инновационные технологии, обеспечивающие максимальную безопасность водителя и пассажиров.





V60 Cross Country

V60 Cross Country – стильный и элегантный кроссовер, сочетающий в себе комфортабельность, мощность, технологичность и максимальную безопасность. Особенностью этой модели считается полный привод и большой дорожный просвет. За счет этой особенности V60 Cross Country способен проехать по дорогам любого качества. К плюсам этой модели также стоит отнести наличие просторного багажника и системы Hill Descent Control, обеспечивающей полный контроль над автомобилем во время движения на спуске.



