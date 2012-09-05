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Топ-5 автомобилей Volvo
16 Сентября 2020
Теги: авто

Компания Volvo считается одним из самых известных автопроизводителей не только в России, но и во всем мире. Сегодня наиболее популярными автомобилями производства этой компании являются XC90, S60, XC40, S90 и V60 Cross Country.


XC90

Официальный дилер Вольво в Екатеринбурге позиционирует модель XC90, как наиболее мощный и респектабельный автомобиль в своей брендовой линейке. Эта модель отличается безупречной комфортабельностью, безопасностью и мужественной элегантностью. Особое внимание стоит уделить интерьеру данного авто. Салон XC90 выполнен из натуральной кожи и элитных пород дерева. Благодаря этому, внутри автомобиля создается особая атмосфера роскоши и комфорта. К тому же салон этого авто отличается эргономичностью и многофункциональностью.


S60

S60 2020 года – спортивный седан с интуитивно понятными технологиями и высокой производительностью. Благодаря таким качествам, водитель полностью контролирует процесс управления автомобилем и при этом наслаждается поездкой. Решив купить Volvo S60 в Екатеринбурге, потенциальный покупатель наверняка насладится скандинавским оформлением салона, которое способствует созданию атмосферы спокойствия и умиротворения. Среди других преимуществ этой модели стоит отметить:

  • наличие беспрецедентно мощного двигателя;
  • опции подогрева задних и передних сидений;
  • большое багажное отделение объемом 442 л.

XC40

XC40 – это стильный кроссовер с брутальным экстерьером. Этот автомобиль идеально подходит как для трасс, так и для городских дорог. Он отличается комфортабельностью, безопасностью и особой мощью. Стоит отметить и технологическую оснащенность этой модели. Она оснащена:

  • опцией поддержки дистанции;
  • системой контроля и анализа дорожной ситуации;
  • возможностью включения полного привода одним касанием дисплея;
  • современной аудиосистемой;
  • панорамной крышей.

S90

Новый Volvo S90 2020 модельного года – это автомобиль, позволяющий проявить свою индивидуальность и насладиться комфортной поездкой. Этот безупречно стильный седан отличается респектабельностью, грациозностью и эргономичностью. Отдельно следует выделить шикарную отделку, которая наверняка впечатлит даже самого требовательного автомобилиста. Внимания заслуживают и инновационные технологии, обеспечивающие максимальную безопасность водителя и пассажиров.


V60 Cross Country

V60 Cross Country – стильный и элегантный кроссовер, сочетающий в себе комфортабельность, мощность, технологичность и максимальную безопасность. Особенностью этой модели считается полный привод и большой дорожный просвет. За счет этой особенности V60 Cross Country способен проехать по дорогам любого качества. К плюсам этой модели также стоит отнести наличие просторного багажника и системы Hill Descent Control, обеспечивающей полный контроль над автомобилем во время движения на спуске.


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