Покупка нового автомобиля — это всегда эмоциональное событие. Как же не ошибиться с выбором и купить действительно хорошую машину? Рейтинг самых популярных и выгодных моделей авто 2020 года − создан, чтобы помочь, обрести мечту на колесах.
Выбираем автомобиль, на что обратить внимание
Ни для кого не секрет, что главное на дорогах − безопасность водителя и пассажиров. Отдайте предпочтение легким в управлении моделям. Это правило действительно не только для новичков за рулем, но и для профессионалов.
Нужно четко определить для каких целей будет использовано авто. Если планируется путешествовать на машине − подойдут вместительные модели. Хендай Н1 - сможет с комфортом транспортировать 8 пассажиров. К тому же цена нового Хендай Н1 у официального дилера невысока, машину можно приобрести за 2 139 000 руб. Если сразу нужной суммы для оплаты нет − ничего страшного, Хендай предлагает кредит на выгодных условиях − первый взнос от 16 000 руб. в месяц.
Позволить себе собственное авто может каждый. Укрепит бюджет − минимальный расход топлива машины. При выборе супермощного "автокара", следует учесть сколько литров потребляется за 100 км. Любители скорости должны быть в достатке, после заезда на витражах.
Самые надежные авто 2020 года
Топ-3 конкурентных моделей года металлической крысы открывает − Хендай Соната 2020. Несколько основных плюсов автомобиля:
- мощный двигатель 180 л.с.;
- супербыстрый разгон (100 км − 9 сек.);
- небольшой расход топлива;
- бюджетная цена − 1 500 000 руб.
Второе место с достоинством занимает комфортабельный минивэн − Хендай Н1. Машина может похвастаться:
- отличным управлением − система ABS, EBD (обеспечивает высокое сцепление, постоянный контроль скорости водителем);
- высокой мощностью − 136 л.с.;
- экономичный двигатель;
- круиз-контроль (заданная скорость движения авто, позволяет водителю почувствовать себя за рулем более уверенно);
- комфортабельными сиденьями;
- раздельные зоны климат-контроля.
Почетную бронзу забирает − лаконичные формы и смелый дизайн кроссовера Creta. Эта модель отличается невысокой стоимостью − 972 000 руб. и сбалансированной комплектацией:
- системы ABS+EBD и ESC+VSM обеспечивают плавное передвижение по любым дорогам;
- автомобиль − «золотая середина» мощности (123 л.с.) и экономичности (7 л./100 км).
Совет психолога, если сомневаетесь какую машину покупать
Все новое — это хорошо забытое старое. В детстве все катались на роликах, велосипедах, коньках, лыжах. Что же происходит, когда человек вырастает: меняются взгляды, привычки, появляется ответственность, но потребность в передвижении остается и даже усиливается. Например, если человек опаздывает на работу, то рядом находящийся старый самокат − его не спасет, и он задумывается о покупке машины.
Решение принято, но не всем удается довести дело до конца, появляются сомнения. Бесконечно долго можно искать в просторах интернета подходящую модель, посещать различные автосалоны, но желаемый результат — это действие, а не думы.
Кого-то порадует желтый цвет салона, а кто-то оценит высокое сцепление на дорогах. Прислушайтесь к внутреннему "Я", легко и просто выбрать авто, опираясь на 2 вещи: комфорт и уверенность сидя за рулем, внешняя привлекательность машины.