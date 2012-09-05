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Топ-3 лучшие модели Хендай в 2020 году
23 Марта 2020
Теги: авто

Покупка нового автомобиля — это всегда эмоциональное событие. Как же не ошибиться с выбором и купить действительно хорошую машину? Рейтинг самых популярных и выгодных моделей авто 2020 года − создан, чтобы помочь, обрести мечту на колесах.


Выбираем автомобиль, на что обратить внимание

Ни для кого не секрет, что главное на дорогах − безопасность водителя и пассажиров. Отдайте предпочтение легким в управлении моделям. Это правило действительно не только для новичков за рулем, но и для профессионалов.

Нужно четко определить для каких целей будет использовано авто. Если планируется путешествовать на машине − подойдут вместительные модели. Хендай Н1 - сможет с комфортом транспортировать 8 пассажиров. К тому же цена нового Хендай Н1 у официального дилера невысока, машину можно приобрести за 2 139 000 руб. Если сразу нужной суммы для оплаты нет − ничего страшного, Хендай предлагает кредит на выгодных условиях − первый взнос от 16 000 руб. в месяц.

Позволить себе собственное авто может каждый. Укрепит бюджет − минимальный расход топлива машины. При выборе супермощного "автокара", следует учесть сколько литров потребляется за 100 км. Любители скорости должны быть в достатке, после заезда на витражах.


Самые надежные авто 2020 года

Топ-3 конкурентных моделей года металлической крысы открывает − Хендай Соната 2020. Несколько основных плюсов автомобиля:

  • мощный двигатель 180 л.с.;
  • супербыстрый разгон (100 км − 9 сек.);
  • небольшой расход топлива;
  • бюджетная цена − 1 500 000 руб.

Второе место с достоинством занимает комфортабельный минивэн − Хендай Н1. Машина может похвастаться:

  • отличным управлением − система ABS, EBD (обеспечивает высокое сцепление, постоянный контроль скорости водителем);
  • высокой мощностью − 136 л.с.;
  • экономичный двигатель;
  • круиз-контроль (заданная скорость движения авто, позволяет водителю почувствовать себя за рулем более уверенно);
  • комфортабельными сиденьями;
  • раздельные зоны климат-контроля.

Почетную бронзу забирает − лаконичные формы и смелый дизайн кроссовера Creta. Эта модель отличается невысокой стоимостью − 972 000 руб. и сбалансированной комплектацией:

  • системы ABS+EBD и ESC+VSM обеспечивают плавное передвижение по любым дорогам;
  • автомобиль − «золотая середина» мощности (123 л.с.) и экономичности (7 л./100 км).


Совет психолога, если сомневаетесь какую машину покупать

Все новое — это хорошо забытое старое. В детстве все катались на роликах, велосипедах, коньках, лыжах. Что же происходит, когда человек вырастает: меняются взгляды, привычки, появляется ответственность, но потребность в передвижении остается и даже усиливается. Например, если человек опаздывает на работу, то рядом находящийся старый самокат − его не спасет, и он задумывается о покупке машины.

Решение принято, но не всем удается довести дело до конца, появляются сомнения. Бесконечно долго можно искать в просторах интернета подходящую модель, посещать различные автосалоны, но желаемый результат — это действие, а не думы.

Кого-то порадует желтый цвет салона, а кто-то оценит высокое сцепление на дорогах. Прислушайтесь к внутреннему "Я", легко и просто выбрать авто, опираясь на 2 вещи: комфорт и уверенность сидя за рулем, внешняя привлекательность машины.


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