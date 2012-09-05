Покупка нового автомобиля — это всегда эмоциональное событие. Как же не ошибиться с выбором и купить действительно хорошую машину? Рейтинг самых популярных и выгодных моделей авто 2020 года − создан, чтобы помочь, обрести мечту на колесах.





Выбираем автомобиль, на что обратить внимание

Ни для кого не секрет, что главное на дорогах − безопасность водителя и пассажиров. Отдайте предпочтение легким в управлении моделям. Это правило действительно не только для новичков за рулем, но и для профессионалов.

Нужно четко определить для каких целей будет использовано авто. Если планируется путешествовать на машине − подойдут вместительные модели. Хендай Н1 - сможет с комфортом транспортировать 8 пассажиров. К тому же цена нового Хендай Н1 у официального дилера невысока, машину можно приобрести за 2 139 000 руб. Если сразу нужной суммы для оплаты нет − ничего страшного, Хендай предлагает кредит на выгодных условиях − первый взнос от 16 000 руб. в месяц.

Позволить себе собственное авто может каждый. Укрепит бюджет − минимальный расход топлива машины. При выборе супермощного "автокара", следует учесть сколько литров потребляется за 100 км. Любители скорости должны быть в достатке, после заезда на витражах.





Самые надежные авто 2020 года

Топ-3 конкурентных моделей года металлической крысы открывает − Хендай Соната 2020. Несколько основных плюсов автомобиля:

мощный двигатель 180 л.с.;

супербыстрый разгон (100 км − 9 сек.);

небольшой расход топлива;

бюджетная цена − 1 500 000 руб.

Второе место с достоинством занимает комфортабельный минивэн − Хендай Н1. Машина может похвастаться:

отличным управлением − система ABS, EBD (обеспечивает высокое сцепление, постоянный контроль скорости водителем);

высокой мощностью − 136 л.с.;

экономичный двигатель;

круиз-контроль (заданная скорость движения авто, позволяет водителю почувствовать себя за рулем более уверенно);

комфортабельными сиденьями;

раздельные зоны климат-контроля.

Почетную бронзу забирает − лаконичные формы и смелый дизайн кроссовера Creta. Эта модель отличается невысокой стоимостью − 972 000 руб. и сбалансированной комплектацией:

системы ABS+EBD и ESC+VSM обеспечивают плавное передвижение по любым дорогам;

автомобиль − «золотая середина» мощности (123 л.с.) и экономичности (7 л./100 км).





Совет психолога, если сомневаетесь какую машину покупать

Все новое — это хорошо забытое старое. В детстве все катались на роликах, велосипедах, коньках, лыжах. Что же происходит, когда человек вырастает: меняются взгляды, привычки, появляется ответственность, но потребность в передвижении остается и даже усиливается. Например, если человек опаздывает на работу, то рядом находящийся старый самокат − его не спасет, и он задумывается о покупке машины.

Решение принято, но не всем удается довести дело до конца, появляются сомнения. Бесконечно долго можно искать в просторах интернета подходящую модель, посещать различные автосалоны, но желаемый результат — это действие, а не думы.

Кого-то порадует желтый цвет салона, а кто-то оценит высокое сцепление на дорогах. Прислушайтесь к внутреннему "Я", легко и просто выбрать авто, опираясь на 2 вещи: комфорт и уверенность сидя за рулем, внешняя привлекательность машины.



