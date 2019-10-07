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ТОП-15 электромобилей из США: цены, характеристики, советы
28 Января 2020
Теги: авто

ТОП-15 электромобилей из США: цены, характеристики, советы

Электромобили постепенно и прочно входят в жизнь украинских автолюбителей. Электрокары не так еще популярны, как обычные машины, но заслуживают внимания, поскольку многие украинцы в последнее время чаще стали выбирать машины с электрическими моторами и нуждаются в профессиональном обзоре моделей, чтобы понимать, в какое автотранспортное средство вложить деньги.

Здесь предложены электрокары, которые представляют бюджетный и премиальный сегмент – всего 15 самых востребованных электромобилей, которые украинские автомобилисты настойчиво заказывают из Штатов, пользуясь услугами компетентных специалистов, например, отлично себя зарекомендовала компания Carfast.express, которая является представителем авто аукцион США Manheim.


6 наиболее популярных у украинцев электрокаров бюджетной категории

В этом сегменты машины с электрическими моторами, стоимость которых ограничена 15000$, учитывая, что все расценки представлены «под ключ», т.е. с включенными в общую стоимость всеми расходами.

Что можно выбрать, рассматривая бюджетный вариант:

  • самая простенькая и компактная модель Smart Fortwo Electric Drive, меньше которой пока на рынке ничего нет. Технические возможности у этой версии слабоваты, зато цена очень доступная. Автомобиль 2016-2017 максимально обойдется в 8000$. За черту города лучше не выезжать, а эксплуатировать авто в городских пределах, поскольку возможный максимум – 90/70 км;
  • чуть посолидней будет Chevrolet Spark EV. Модель постарее 2014-2015, но с большим запасом хода 110/90 км, можно найти за такие же деньги, как и предыдущий вариант;
  • любимчик многих автомобилистов всего мира, популярный «японец» Nissan Leaf. C подходящими возможностями и доступной ценой. Электрокар 2012-2013 в целом обойдется примерно в 9600$, а проедет 160/80 км;
  • хорошее решение Fiat 500x, но подороже. В наличии должна быть как минимум десятка тысяч долларов. Достаточно запасливый – 140/100 км;
  • в этот сегмент попал и Ford Focus BEV. Показатели хода слабенькие – 120/80 км, однако модель 2014-2015 обойдется недешево. Иногда ценник доходит и до 15000$, хотя многие предложения стартуют от десятки;
  • и заключительный вариант - Kia Soul EV. Довольно привлекательный электрокар, как внешностью, так и потенциалом – 160/130 км. Модель 2015-2016 по деньгам выйдет, как и предыдущая версия электромобиля.


8 премиальных электрокаров, покупаемых украинцами

В эту категорию вошло много представителей немецкого автопрома и достаточно «американцев»:

  • Volkswagen E-Golf 1 Gen и 2 Gen. Разница между электрокарами колоссальная, что отразилось и на стоимости. Первое поколение 2014-2015 обладает небольшим запасом 120/90 км, однако можно вполне вложиться в 16000$, если заинтересует этот вариант. А второе поколение 2016-2017 уже будет посерьезней – 290/230 км, но и цена тысяч на 5 долларов больше;
  • второе место в рейтинге занимает «американец» Chevrolet Bolt EV. Автомобиль с хорошим ресурсом, шикарным потенциалом – 360/320 км. Электромобиль реально прикупить за 27000$ не совсем новый, а 2015-2016;
  • BMW i3 EV 1 Gen и 2 Gen – «баварцы» с посредственным запасом хода, качество и возможности полностью соответствуют заявленной стоимости. Первое поколение 2014-2015 можно прикупить за пятнашку тысяч долларов, но рассчитывают только на 130/110 км. Второе поколение 2017-2018 как минимум на десятку тысяч долларов дороже предшественника, зато производитель предлагает 300/250 км;
  • еще один стоящий «немец» - Mercedes B-Class. Электрокар финансово потянет на 17000$, порадует хорошим запасом 200/170 км. Машина 2016-2017 еще пригодна для активной эксплуатации;
  • отдельно нужно рассматривать распиаренных «американцев» Tesla. Самый бюджетный вариант в премиальной категории – Model S P85. Модификация 2012-2014 обойдется в среднем в 25000$. Запас вполне приличный и порадует многих автолюбителей – 420/380 км;
  • на позицию выше – Tesla Model 3. Помоложе и подороже. Электрокар стоит около 33000$. Машина 2016-2017 еще прослужит долго, запас 480/430 км;
  • хороший вариант для покупки Tesla Model S после рестайлинга. Двухлетка на рынке предложена в районе 44000$. Электрокар демонстрирует сумасшедшие возможности для авто этого сегмента – 520/480 км;
  • самое элитное решение – Tesla Model X. Тесла, цена в Сша Обойдется покупателю под полсотни тысяч долларов, но, безусловно, стоит того. Машина с электрическим мотором 2017-2018 шикарная и интересная, с богатой оснасткой. Гарантирует 550/500 км.

Ассортимент электромобилей действительно шикарен на любой бюджет. Главное, чтобы было желание приобрести машину с электрическим мотором, а подобрать подходящий вариант всегда помогут опытные специалисты.


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