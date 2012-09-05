Горит лампочка Check Engine – 10 основных причин появления
Когда на панели приборов загорается лампочка Check Engine, она указывает водителю на наличие поломки или сбоя в работе какой-то системы двигателя. Данная функция в переводе имеет название – «проверить двигатель». С развитием бортового электронного и диагностического оборудования индикатор превратился в комплексный предупреждающий знак, показывающий различные неисправности.
Когда загорается лампочка проверки двигателя
Мотор и его дополнительные системы работают синхронно и, если одна система отходит от необходимых параметров, это сказывается на других. Однако двигатель может работать в заданном режиме, и водитель не знает об ухудшении состояния до тех пор, пока другие системы также не начнут отклоняться от заданных параметров. Поэтому, когда ЭСУД обнаруживает отклонения в работе мотора, на приборах управления загорается соответствующий значок. Это не значит, что ситуация в критическом положении, так как такая индикация указывает на первые сигналы, предназначенные для устранения серьезных проблем. От того, какая неисправность выявлена, индикатор Check Engine может гореть постоянно или мигать и через некоторое время гаснуть. Но не стоит садиться за руль, если неизвестна причина загорания чека.
Некоторые модели современных автомобилей при загорании чека сами распознают код ошибки и указывают водителю о проблемах.
Например, код ошибки P0420 свидетельствует о неисправном катализаторе, и расшифровывается как - «низкая эффективность системы каталитического нейтрализатора». В данном случае это может грозить появлением задиров на блоках цилиндров ДВС и привести к капитальному ремонту. Ремонт или замена катализатора, цена которого не так высока по сравнению с ремонтом двигателя, является решением данной неисправности.
Однако в большинстве автомобилей эта функция недоступна, поэтому водителю приходится ехать на станцию технического обслуживания, чтобы узнать, какие действия необходимо предпринять касательно силового агрегата и его дополнительных систем, или пытаться отремонтировать самостоятельно.
Причины включения сигнальной лампочки "Check engine"
В автомобилях с установленным электронным управлением, которое контролирует и диагностирует силовой агрегат, фиксируются проблемы, связанные с мотором, зажиганием и топливной системой. Причин сбоя в работе движка много, но можно выделить самые распространенные, которые приводят к загоранию индикатора.
- Некачественное топливо. Водитель с опытом вождения может сам понять, что проблема в горючем. Он оценит снижение мощности движка, а после долгой поездки зафиксирует перерасход топлива.
- Мотор перегрелся. Индикатор мигает, когда температура движка достигнет девяносто градусов. Тогда проверяют систему охлаждения, выявляют протечку антифриза и при необходимости его добавляют.
- Снижение уровня масла. ЭСУД укажет на критический порог уровня масла и сообщит водителю сигналом лампочки. Проблема решается просто – добавляется до нормы смазочный материал и индикатор гаснет.
- Механическая неисправность. Если слышны подозрительные стуки в работе мотора, нужно остановить движение. Эта проблема решается только в автосервисе. Возникает такая проблема из-за увеличения зазоров между составными частями мотора или их выхода из строя по причине износа.
- Троение движка. Индикатор светится, когда появляются неполадки с системой зажигания или не в полном объеме подается топливо. Нужно проверить провода на целостность, а также свечи.
- Поломка лямбда-зонда. Выход из рабочего состояния кислородного датчика, а в более сложных моделях их может быть больше трех.
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- Разгерметизация бензобака. На крышке бака может появиться трещина или вовсе не плотно закрыта.
- Сбой в ЭБУ. Это сложная ситуация, когда диагностируются неполадки блока управления. При выходе из рабочего состояния одного из датчиков, будет гореть сигнальная лампочка.
- Неквалифицированные кузовные работы (тюнинг, ремонт выхлопного узла, неумелая обработка антикоррозийными средствами).
- 10. Возникновение проблем с катализатором способствуют тому, что появляется ошибка ЧЕК.
Итоги
Световая лампочка Check Engine на панели управления указывает на наличие неисправности в двигателе, а значит требует немедленного устранения. Перед тем как искать поломку механики, рекомендуется провести диагностику ПО, чтобы точно определить, в чем заключается проблема. После можно искать механическую неисправность.