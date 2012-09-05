Горит лампочка Check Engine – 10 основных причин появления

Когда на панели приборов загорается лампочка Check Engine, она указывает водителю на наличие поломки или сбоя в работе какой-то системы двигателя. Данная функция в переводе имеет название – «проверить двигатель». С развитием бортового электронного и диагностического оборудования индикатор превратился в комплексный предупреждающий знак, показывающий различные неисправности.

Когда загорается лампочка проверки двигателя

Мотор и его дополнительные системы работают синхронно и, если одна система отходит от необходимых параметров, это сказывается на других. Однако двигатель может работать в заданном режиме, и водитель не знает об ухудшении состояния до тех пор, пока другие системы также не начнут отклоняться от заданных параметров. Поэтому, когда ЭСУД обнаруживает отклонения в работе мотора, на приборах управления загорается соответствующий значок. Это не значит, что ситуация в критическом положении, так как такая индикация указывает на первые сигналы, предназначенные для устранения серьезных проблем. От того, какая неисправность выявлена, индикатор Check Engine может гореть постоянно или мигать и через некоторое время гаснуть. Но не стоит садиться за руль, если неизвестна причина загорания чека.

Некоторые модели современных автомобилей при загорании чека сами распознают код ошибки и указывают водителю о проблемах.

Например, код ошибки P0420 свидетельствует о неисправном катализаторе, и расшифровывается как - «низкая эффективность системы каталитического нейтрализатора». В данном случае это может грозить появлением задиров на блоках цилиндров ДВС и привести к капитальному ремонту. Ремонт или замена катализатора, цена которого не так высока по сравнению с ремонтом двигателя, является решением данной неисправности.

Однако в большинстве автомобилей эта функция недоступна, поэтому водителю приходится ехать на станцию технического обслуживания, чтобы узнать, какие действия необходимо предпринять касательно силового агрегата и его дополнительных систем, или пытаться отремонтировать самостоятельно.

Причины включения сигнальной лампочки "Check engine"

В автомобилях с установленным электронным управлением, которое контролирует и диагностирует силовой агрегат, фиксируются проблемы, связанные с мотором, зажиганием и топливной системой. Причин сбоя в работе движка много, но можно выделить самые распространенные, которые приводят к загоранию индикатора.

Некачественное топливо. Водитель с опытом вождения может сам понять, что проблема в горючем. Он оценит снижение мощности движка, а после долгой поездки зафиксирует перерасход топлива.

Мотор перегрелся. Индикатор мигает, когда температура движка достигнет девяносто градусов. Тогда проверяют систему охлаждения, выявляют протечку антифриза и при необходимости его добавляют.

Снижение уровня масла. ЭСУД укажет на критический порог уровня масла и сообщит водителю сигналом лампочки. Проблема решается просто – добавляется до нормы смазочный материал и индикатор гаснет.

Механическая неисправность. Если слышны подозрительные стуки в работе мотора, нужно остановить движение. Эта проблема решается только в автосервисе. Возникает такая проблема из-за увеличения зазоров между составными частями мотора или их выхода из строя по причине износа.

Троение движка. Индикатор светится, когда появляются неполадки с системой зажигания или не в полном объеме подается топливо. Нужно проверить провода на целостность, а также свечи.

Поломка лямбда-зонда. Выход из рабочего состояния кислородного датчика, а в более сложных моделях их может быть больше трех.

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Разгерметизация бензобака. На крышке бака может появиться трещина или вовсе не плотно закрыта.

Сбой в ЭБУ. Это сложная ситуация, когда диагностируются неполадки блока управления. При выходе из рабочего состояния одного из датчиков, будет гореть сигнальная лампочка.

Неквалифицированные кузовные работы (тюнинг, ремонт выхлопного узла, неумелая обработка антикоррозийными средствами).

10. Возникновение проблем с катализатором способствуют тому, что появляется ошибка ЧЕК.

Итоги

Световая лампочка Check Engine на панели управления указывает на наличие неисправности в двигателе, а значит требует немедленного устранения. Перед тем как искать поломку механики, рекомендуется провести диагностику ПО, чтобы точно определить, в чем заключается проблема. После можно искать механическую неисправность.



