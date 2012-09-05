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ТОП-10 компаний по ремонту бензиновых двигателей в Москве
14 Июля 2025
Теги: авто

Когда бензиновый двигатель начинает капризничать, важно найти хороший автосервис. Мы собрали лучшие компании Москвы, которые профессионально выполняют ремонт бензиновых ДВС любой сложности - от замены прокладки ГБЦ до полного капремонта.

Как выбрать сервис для ремонта?

  • Опыт - минимум 5 лет работы с конкретными марками
  • Оборудование - современные диагностические стенды
  • Гарантия - от 3 месяцев на выполненные работы
  • Отзывы - реальные мнения клиентов

Лучшие автосервисы Москвы

1. Двиговичкофф

Наш лидер рейтинга - специализированный центр по ремонту бензиновых двигателей. Выполняют полный цикл работ: от диагностики до обкатки. Используют профессиональное оборудование и оригинальные запчасти. Особенно рекомендуются для сложных случаев.

2. АвтоЛига

Специализируются на европейских автомобилях. Имеют собственный цех по восстановлению головок блока цилиндров. Гарантия на работы - 6 месяцев.

3. Правило сервис

Узкопрофильные мастера по азиатским авто. Быстрая диагностика электронных систем. Оптимальное соотношение цены и качества.

4. ТехЦентр Запад

Крупный сервис с 15-летним опытом. Работают с двигателями любого объема. Собственный склад запчастей сокращает сроки ремонта.

5. Сервис Gm

Эксперты по американским автомобилям. Восстанавливают двигатели V6 и V8. Используют оригинальные технологии ремонта.

6. Нисмос Ниссан Инфинити

Официальные методы ремонта для японских машин. Особое внимание уделяют системам изменения фаз газораспределения.

7. ТСМ Моторс

Премиальный сервис для немецких авто. Немецкое оборудование и инженеры с международной сертификацией.

8. Техцентр Механик Драйв

Уникальная система контроля качества. Каждый отремонтированный двигатель проходит тест-драйв. Гарантия 1 год.

9. Арз-5 Моторс

Специалисты по отечественным автомобилям. Восстанавливают двигатели без замены блока цилиндров. Низкие цены.

10. Мерседес-BenzCarService

Эксперты по премиальным двигателям. Работают с современными системами впрыска. Официальные поставки запчастей.

Советы автовладельцам

  • Капитальный ремонт нужен при пробеге 150-200 тыс. км
  • Регулярная замена масла продлевает жизнь двигателю
  • Своевременная диагностика экономит на ремонте
  • После капремонта обязательна обкатка 2000 км

Правильно выбранный автосервис - это гарантия качественного ремонта. Ориентируйтесь не только на стоимость, но и на репутацию компании и отзывы клиентов.


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