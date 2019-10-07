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Тонкое дело Востока
9 Февраля 2020
Теги: авто

Развивая тему азиатских автопроизводителей, нельзя не упомянуть индийскую фирму «Tata», представившую в этом году малолитражку Indigo в варианте универсал. Однако примечательно не столько это, сколько сам факт того, что в небогатой стране выпускают автомобили, вполне соответствующие мировым стандартам и при этом относительно недорогие.

Что касается японцев, то «Honda» устроила европейскую премьеру универсала Honda Accord, «Nissan» привез в Женеву новое поколение спорткупе Z 350, «Subaru» отметилась концепт-каром 151 IS — правда, при весьма стильном профиле он выделялся странной «мордой», а за «Toyota» отдувались «Lexus», демонстрировавший европецам новый RX300, и «Daihatsu».

Скромный внешне дебютант Daihatsu Cuore из тех, что внутри просторнее, чем снаружи, и при этом, несмотря на крохотные, может комплектоваться полным приводом. Соседствующий с ним Daihatsu Copen Женева также увидела впервые и вниманием не обошла — где еще встретишь крохотное двухместное купе- кабриолет с автоматически складывающейся крышей? И ведь это не концепт, а серийно выпускаемый автомобиль.


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