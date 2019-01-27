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Тонировка стекол оригинальными пленками
18 Сентября 2019
Теги: авто

GoodLook является столичным детейлинг-центром, предлагающим услуги по тонировке стекол авто. Это наиболее востребованная услуга, пользующаяся огромной популярностью среди москвичей. Выбор подходящего оттенка и светопропускаемости пленки здесь выбирается с учетом предпочтений автовладельцев. Тонировка максимально дополнит внешний вид любого авто. Мастера центра работают качественно и максимально оперативно. Например, на тонировку передних стекол у них уходит менее часа. А задние аналоги тонируются всего за полтора часа. Для посетителей в детейлинг-центре создана специальная комфортная зона ожидания. Отсюда можно понаблюдать за процессом работы мастеров центра.

После завершения тонировки каждый автовладелец получает гарантийный талон, не имеющий срока ограничения. Если в дальнейшем будут обнаружены дефекты, они смогут обратиться к мастерам центра, которые моментально устранят их. Стоимость услуги зависит от количества и площади стекол. Также учитывается сложность предстоящей тонировки. На сайте детейлинг-центра приводится актуальный прейскурант, благодаря которому любой автовладелец сможет рассчитать приблизительную стоимость тонировки. GoodLook пользуется только проверенными металлизированными пленками южнокорейской марки NDFOS, а также американскими аналогами премиум класса - Ultra Vision, ASWF или же LLumar. На любые работы и используемые материалы автолюбителям предоставляется бессрочная гарантия.

Детейлинг-центр пользуется только оригинальными пленками. Мастера центра расскажут любому автовладельцу о методах отличия оригинала от подделки. Любая используемая здесь пленка имеет отличную оптическую прозрачность. Однако выбор тонирующих материалов осуществляется с учетом ряда параметров. Прежде всего это касается светопропускаемости. Если требуется тонировка задней полусферу, лучшим выбором будут пленки с показателем светопропускаемости от пяти до пятнадцати процентов. Лобовое или же передние стекла тонируются только с использованием атермальной пленки. Такое требование предъявляет действующий в данной сфере ГОСТ.

Для задней полусферы по ГОСТу недопустимо использование зеркальной пленки. Атермальная пленка, используемая на передней части авто представляет собой полностью оптически прозрачную пленку. Она обладает великолепными показателями поглощения тепла. Кроме этого атермальная тонировка надежно защищает салон авто от воздействия УФ. Заменить ее можно лишь некоторыми моделями пленки Хамелеон.

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