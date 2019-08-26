Известная в Японии тюнинговая фирма Tomita из Киото недавно представила легкий спортивный двухместный автомобиль Kaira ZZ с двигателем заднего расположения и несущим алюминиевым кузовом. Двухлитровый мотор Nissan мощностью 180 л.с. установлен поперечно. Автомобиль не имеет ни боковых, ни задних стекол, но снабжается дугой безопасности и предлагается с жестким верхом, который можно быстро снять и закрепить на крышке моторного отсека. Весит машина всего 690 кг. Фирма рассчитывает продавать автомобиль в странах Западной Европы, а выпускать его предполагается в Англии, где проще провести омологацию.

Torrelaro Уругвай

Небольшое уругвайское предприятие вшМаг из Монтевидео поставляет автомобили Тогге1аго - прекрасные копии немецкого спортивного Мегсебез-ЭВК образца 1930 года, оснащенные, конечно, всеми современными агрегатами. Кузов изготовляется вручную из нержавеющей стали. В салоне установлены кожаные сиденья и классические круглые приборы, полностью идентичные оригиналу. Автомобиль приводится рядным 6-цилиндровым мотором от серийных легковых машин Mercedes серии W-124, выпускавшихся в 80-е годы. Автомобиль можно заказать в виде набора- конструктора, который вам соберет немецкая фирма Sussan Classic Cars из Аахена. Полностью собранный вариант стоит около 150000 немецких марок.

Vasko Испания

Созданная немецкими предпринимателями небольшая фирма Gayfa размещается на испанском острове Теренифе в Атлантическом океане. Она переделывает в кабриолеты как старые модели, так и выпускающиеся до сих пор в Мексике автомобили VW Kater. Кроме того, на их базе Vasko предлагает автомобили собственной разработки с различными открытыми кузовами, багги и даже легкие трехколесные варианты. Под испанским названием Serpiente (“змея") фирма также предлагает репликар спортивного автомобиля АС Cobra. В отличие от оригинала он приводится 2-литровым двигателем VW Golf заднего расположения мощностью 105 л.с. Как и у всех моделей Vasko, его кузов выполнен из пластмассы, усиленной стекловолокном. Стоит автомобиль не менее 40000 немецких марок.