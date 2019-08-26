Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Tommy Япония




Tommy Япония
18 Октября 2019
Теги: авто

Известная в Японии тюнинговая фирма Tomita из Киото недавно представила легкий спортивный двухместный автомобиль Kaira ZZ с двигателем заднего расположения и несущим алюминиевым кузовом. Двухлитровый мотор Nissan мощностью 180 л.с. установлен поперечно. Автомобиль не имеет ни боковых, ни задних стекол, но снабжается дугой безопасности и предлагается с жестким верхом, который можно быстро снять и закрепить на крышке моторного отсека. Весит машина всего 690 кг. Фирма рассчитывает продавать автомобиль в странах Западной Европы, а выпускать его предполагается в Англии, где проще провести омологацию.

Torrelaro Уругвай

Небольшое уругвайское предприятие вшМаг из Монтевидео поставляет автомобили Тогге1аго - прекрасные копии немецкого спортивного Мегсебез-ЭВК образца 1930 года, оснащенные, конечно, всеми современными агрегатами. Кузов изготовляется вручную из нержавеющей стали. В салоне установлены кожаные сиденья и классические круглые приборы, полностью идентичные оригиналу. Автомобиль приводится рядным 6-цилиндровым мотором от серийных легковых машин Mercedes серии W-124, выпускавшихся в 80-е годы. Автомобиль можно заказать в виде набора- конструктора, который вам соберет немецкая фирма Sussan Classic Cars из Аахена. Полностью собранный вариант стоит около 150000 немецких марок.

Vasko Испания

Созданная немецкими предпринимателями небольшая фирма Gayfa размещается на испанском острове Теренифе в Атлантическом океане. Она переделывает в кабриолеты как старые модели, так и выпускающиеся до сих пор в Мексике автомобили VW Kater. Кроме того, на их базе Vasko предлагает автомобили собственной разработки с различными открытыми кузовами, багги и даже легкие трехколесные варианты. Под испанским названием Serpiente  (“змея") фирма также предлагает репликар спортивного автомобиля АС Cobra. В отличие от оригинала он приводится 2-литровым двигателем VW Golf заднего расположения мощностью 105 л.с. Как и у всех моделей Vasko, его кузов выполнен из пластмассы, усиленной стекловолокном. Стоит автомобиль не менее 40000 немецких марок.

 


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Сервис-центр Авторусь... - . (+28)
Тойота Центр - . (+32)
MTX Чехия - . (+52)
Экстравагантные автомобили... - . (+101)
Rush Германия - . (+102)
McLaren Великобритания... - . (+95)
История британского автомобиле... - . (+91)
Бренд Genesis - . (+111)
АСПЭК-Авто - официальный дилер... - . (+97)
Kelleners Sport Германия... - . (+80)
KIA 2019 - . (+86)
Bentley Великобритания... - . (+138)
Vibraction Франция - . (+81)
Hyundai i30 - . (+80)
Популярное на форуме
Спроси большого начальника ГАИ... - 15 часов назад
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 4 дня назад
Иркутск (путеводитель)... - 9 дней назад
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 15:58, 7 Октября 2019
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 15:39, 7 Октября 2019
Самуи (Путеводитель)... - 23:48, 5 Октября 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 05:56, 4 Октября 2019
Автошоу в Киеве 2012... - 21:40, 30 Сентября 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 12:19, 19 Сентября 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:39, 26 Августа 2019
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке