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Только с пострадавшими
4 Июля 2017
Теги: авто

Услышав официальные сведения о количестве аварий, погибших и раненных в них людей, мы ужасаемся их масштабам. При этом не все знают, что в государственную отчетность попадают только те ДТП (так называемые «учетные» происшествия), в которых есть погибшие или раненые. На самом деле регистрируется в несколько раз больше аварий, просто информация о ДТП с относительно благополучным исходом так и остается в архивах подразделений ДПС. Но и это не дает возможности составить реальное представление об истинном масштабе аварийности, ведь немалая доля происшествий не регистрируется вообще: водители предпочитают не вызывать инспектора на место столкновения, а финансовые проблемы улаживают по договоренности. Таким образом, реальные масштабы «дорожной войны» существенно превышают официальные. Ну а насколько объективны те самые «учетные» данные? Если же вы любите погонять на байке, не забывайте про мотоэкипировку, например, про мотоджинсы с защитой. В них вы сможете максимально обезопасить себя от непредвиденных травм.

Вкратце объясним путь, которым информация о ДТП попадает в государственную отчетность. Сразу после оформления дорожно-транспортного происшествия (как правило, в тот же день) все данные о нем заносятся в карточку учета ДТП, содержащую массу данных: время, место происшествия, погодные условия, характер повреждений транспортных средств, сведения об участниках, сопутствующие факторы и т.д. Именно эта карточка становится основным носителем информации, с которого она вводится в компьютер и попадает на федеральный уровень — в ГУ ГАИ МВД Украины. Установленный порядок требует от сотрудников ГАИ, оформлявших данное происшествие, в случае выявления новых обстоятельств информировать о них.

Информировать не обязаны

Но поскольку «учетные» ДТП характеризуются наличием пострадавших или погибших, то чаше всего ставится вопрос о возбуждении уголовного дела. Так что дальнейшее разбирательство выходит из компетенции ГАИ и передается в следственный орган. В процессе расследования порой обнаруживаются факторы, не внесенные инспекторами в карточку учета ДТП. При этом ни суд, ни следственный орган не обязаны информировать ГАИ не только о новых обстоятельствах дела, но и об окончательном «вердикте» о виновности той или иной стороны. Учтите, что между происшествием и вынесением окончательного решения проходят месяцы, а иногда и годы. Поэтому, даже если информация об истинном виновнике все-таки попадет в подразделение, смысла информировать о ней федеральный центр уже нет: слишком много прошло времени. Теперь должно быть понятно, что сведения о происшествиях по вине той или иной категории участников движения, базируются исключительно на предварительных данных, которые далеко не всегда совпадают с окончательным вердиктом.

Так стоит ли столь скрупулезно высчитывать проценты аварийности и хвататься за голову, констатировав пусть даже незначительный прирост? Математики наверняка усмотрят в колебаниях уровня аварийности обычную статистическую погрешность.

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