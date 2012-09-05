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Только «мелочи»
18 Августа 2020
Теги: авто

Модель Магеа как обладательница «самого престижного» типа кузова считается флагманом модельного ряда «Паи». В зависимости от комплектации «итальянцев» начинка машин заметно различается. На самых дешевых версиях она довольно бедна. Например, на экземплярах первых лет выпуска АБС — элемент дополнительного оборудования, под крышечкой на центральной панели может нс оказаться штатной магнитолы. Зато кондиционер, подушка безопасности, передние электростеклоподъемники, регулируемая по высоте рулевая колонка, гидроусилитель руля и центральный замок присутствуют практически всегда.

Дизайн и эргономика салона — на характерном для «итальянцев» традиционно высоком уровне. Рабочее место водителя очень удобно, а благодаря четырем регулировкам сиденья и возможности изменения высоты рулевой колонки, высоты крепления ремней будет удобно «драйверу» любой комплекции.

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На приборной панели все доступно и понятно. Для контроля за открытыми дверями предусмотрена соответствующая индикация, а об износившихся тормозных колодках сообщит специальная сигнализация. Для мелких вещей есть разнообразные «бардачки» и карманчики, Все продумано, каждой мелочи найдется место. Легко разместятся и три пассажира на заднем сиденье, правда, будет тесновато, зато для двоих пространства хватит с лихвой. Система отопления и кондиционирования очень эффективна, а на большинстве экземпляров она снабжена противопылевым фильтром. В общем, вроде бы все на уровне, но, увы, в этой бочке меда имеется своя ложечка дегтя: после нескольких лет отечественной эксплуатации детали салона начинают очень неприятно поскрипывать и потрескивать. Также зафиксированы неоднократные случаи поломок ограничителей дверей и разрушения их петель. Кузовное железо хорошо сопротивляется коррозии, большая его часть имеет двухстороннюю оцинковку, только крыша, крышка багажника и капот — одностороннюю.


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