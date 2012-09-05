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Толкающие трубы
25 Мая 2018
Теги: авто

Другой способ восприятия реактивного момента и осевого усилия от силы тяги заключается в использовании толкающей трубы, внутри которой смонтирован карданный вал. Толкающая труба жёстко прикрепляется к середине картера заднего моста и делает излишним применение универсального шарнира в заднем конце карданного вала, который соединяется с хвостовиком ведущей конической шестерни шлицевой или штифтовой муфтой. Передний конец толкающей трубы опирается на поперечину рамы или на заднюю часть картера коробки передач. Половина кожуха шарнира литая и крепится болтами к задней части картера коробки передач; в кожухе устанавливается также наружное кольцо подшипника вторичного вала. Вторая половина кожуха шарнира — штампованная из листовой стали. Обе половины имеют фланцы и стягиваются вместе болтами. Передний конец толкающей трубы расширенный, сферической формы, входящий в разъёмный кожух. Универсальный шарнир расположен в центре шара. Главное преимущество опоры описанного типа заключается в том, что она создаёт герметичный картер для универсального шарнира, который может быть не закрытого типа. Кроме того, в этой конструкции пространство внутри шарового кожуха сообщается с полостью картера коробки передач, имеющееся в коробке масло поступает также к универсальному шарниру. Специальное уплотнение препятствует проникновению масла в толкающую трубу. Хотите купить диски СКАД? В интернет-магазине TYRE38 вы найдете широкий ассортимент товаров по доступным ценам.

Вместо шарового шарнира передний конец толкающей трубы может быть снабжён вилкой, свободно охватывающей трубу, н шарнирно скреплённой с сопряжёнными выступами на поперечине рамы. Ось этого шарнирного соединения, конечно, должна проходить через центр универсального шарнира. Конструкция, показанная на фиг. 133, уже устарела; её недостаток по сравнению с шаровым шарниром трубы заключается в наличии трёх дополнительных сочленений, требующих смазки.

При применении толкающей трубы рессорные подушки должны быть выполнены так, чтобы они могли поворачиваться на картере заднего моста. Можно применять также жёстко закреплённые рессорные подушки в сочетании с несимметричными рессорами таких размеров, что крутящий момент не вызывает в них дополнительных напряжений. В автомобиле Шевроле передний конец трубы имеет возможность скользить, и, следовательно, труба не передаёт осевого усилия. Последнее воспринимается рессорами, которые могут поворачиваться в точке крепления на картере заднего моста и закреплены на серьгах только сзади.

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тут были комменты. RIP!






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