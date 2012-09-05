Толкающие штанги связывают между собой задний мост и раму. Они имеют шарнирные соединения на обоих концах и потому не могут воспринимать реактивный момент; их назначение заключается в восприятии толкающих и тяговых усилий. Впервые толкающие штанги стали применять в сочетании с цепным приводом, где они были необходимы для регулировки и поддержания расстояния между осями цепных звёздочек. На легковых автомобилях они больше не применяются, но ещё встречаются на некоторых тяжёлых грузовиках. Если задние рессоры расположены вне рамы шасси, толкающие штанги могут быть удобно установлены под лонжеронами рамы. Соединения штанг с рамой и картером заднего моста желательно иметь универсального типа, чтобы штанги и их соединения не были напряжены при боковых смещениях кузова.

Величина момента, действующего на картер заднего моста, часто оценивается неверно. Представление о нём можно получить, уяснив себе, что для уравновешивания этого момента на плече, равном радиусу колеса, требуется сила, равная тяговому усилию, создаваемому двумя колёсами.

Кроме крутящего момента, должна быть учтена сила тяги. Она действует в зоне контакта ведущих колёс с дорогой, несмотря на то, что большая часть сопротивления движению возникает на передних колёсах и на поверхности кузова (сопротивление воздуха). Фактически задний мост должен толкать вперёд кузов автомобиля и переднюю ось. При торможении задних колёс сила тяги вызывается инерцией шасси; шасси тянет вперёд задний мост, в то время как последний стремится остаться позади. Следовательно, необходимо иметь между задним мостом и рамой шасси соединение или соединения, способные передавать усилия в обоих направлениях, и работать как на растяжение, так и на сжатие.