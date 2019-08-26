Бренд Тойота пользуется среди россиян огромной популярностью. Японское качество в сочетании с высокотехнологичными решениями делает модели этого концерна неотразимыми. Особенно следует выделить Тойота Ленд Крузер 200, отличающийся своей проходимостью и мощностью. Эксперт называют модель живой легендой. Выразительный стиль в нем сочетается с безопасностью и универсальностью. Этими благами пользуется каждый пассажир двухсотой модели Ленд Крузера японского бренда. Мощный внедорожник демонстрирует высокую надежность даже в условиях передвижения по абсолютно дикой местности.



Разработчики использовали революционные технологии, обеспечивающие безопасность даже при вождении по бездорожью. Внутренняя отделка отличается премиальным качеством использованных материалов. Модель обладает превосходной динамикой и бескомпромиссным стилем. На таком внедорожнике одинаково комфортно можно передвигаться как по городским магистралям, также и по загородной местности. Кузов имеет энергопоглощающую конструкцию и прочную раму. Система Safety Sense обеспечивает активную безопасность. А благодаря отменным характеристикам управляемости, на таком внедорожнике можно передвигаться по любой поверхности, вне зависимости от погодных условий. Пассажиры могут пользоваться продуманными решениями для развлечений или же комфорта.



Наиболее выгодные условия покупки предлагает официальный дилер Тойота. Здесь действуют наиболее низкие цены, а также выгодные специальные предложения и программы финансирования. Доступна модель в семи комплектациях. Подобрать ее будущие владельцы смогут в соответствии с собственными пожеланиями или же потребностями. Кроме этого в центре автодилера действует семь кредитных программ. Каждая из них отличается низкими ежемесячными платежами. Кроме этого доступна услуга трейд-ин, позволяющая обменять старое авто на новейшую модель. Минимальным первоначальным авансом является 20 процентов стоимости авто. Кредитный срок достигает семи лет.



Аналогичные условия распространяются и на Toyota Hiace 2019, обладающий рядом преимуществ. Этот микроавтобус вмещает 13 пассажиров. Работает модель на дизеле. Представлен на продажу в разной комплектации. Новый Hiace отличается непревзойденным уровнем комфорта. Японская надежность в ней сочетается в безупречной маневренностью, что особо важной для микроавтобусов. Салон отличается практичностью. Разработчики модели использовали проверенные решения, достигнув при этом непревзойденной надежности.

