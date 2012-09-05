Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Тойота-Центр Кунцево




Тойота-Центр Кунцево
15 Августа 2019
Теги: авто

Сегодня Тойота-Центр Кунцево считается одним из наиболее крупных европейских дилерских предприятий. Общая площадь центра превышает восемьсот квадратов. Посетители центра могут воспользоваться просторным шоу-румом, где представлен полный модельный ряд японского автомобильного гиганта. Любой желающий сможет здесь воспользоваться услугой тест-драйва. Для этого в центре создан специальный парк для пробных поездок, насчитывающий более двадцати единиц техники. А в удобном баре на территории дилера, автолюбители смогут насладиться элитными сортами чая или же кофе, легкими закусками, а также прохладительными напитками. В распоряжении посетителей также находится рекреационная зона, где доступно бесплатное WIFI-соединение.

Здесь вы сможете не только купить тойоту подходящей модификации, но и воспользоваться магазином оригинальных аксессуаров или же дополнительного оборудования. Дилер предлагает также услуги сервис-центра, который оснащен суперсовременным ремонтным и диагностическим оборудованием. Показатель пропускной способности сервис-центра в день составляет полтора сотни авто. Компания также владеет огромным складским хозяйством запчастей и аксессуаров. Благодаря ему, сервисное обслуживание выполняется максимально оперативно, без малейших задержек.

Дилерский центр существует уже почти три десятилетия. За пройденные годы удалось реализовать более 80 тыс разных модификаций авто марки Toyota. А в сервис-центре тысячи счастливых обладателей этих авто воспользовались высококачественным сервисом. С помощью оригинальных или же неоригинальных комплектов дополнительного оборудования, возможно придание любому авто индивидуальных особенностей. Также посетители центра могут воспользоваться широчайшим выбором финансовых услуг, в том числе страхованием, рассрочкой, лизингом или же кредитованием.

Владельцам старых авто центр предлагает выгодные условия сотрудничеству по Трейд-Ин. Благодаря ему вы сможете обменять устаревший транспорт на совершенно новую модификацию Тойота. Услуга экспресс-ТО вдвое экономит время автовладельцев. А благодаря программе Шинный отель, вы может надежно хранить колеса. Постоянная клиентура пользуется здесь выгодной накопительной системой скидок или же льгот, выгодна которых достигает пятнадцати процентов. Обслуживается центр высококвалифицированной и слаженной командой профессионалов, обладающих многолетним опытом в сфере автомобильного бизнеса.

.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
AUX для всех - . (+42)
Genesis G80 — обзор автомобиля... - . (+58)
Снег и лед - не помеха... - . (+234)
Крутые виражи - . (+114)
Лада Ларгус: запчасти... - . (+53)
Ucar - . (+53)
На все случаи - . (+45)
Cummins: ремонт дизеля... - . (+54)
Модели оценки дорог... - . (+75)
Оценка плавности дороги... - . (+66)
Встречаем Ford Focus 4 генерац... - . (+81)
Volkswagen - новое поколение а... - . (+118)
Построение перспективных изобр... - . (+79)
Что делать со старыми колесами... - . (+112)
Построение границ откосов насы... - . (+77)
Популярное на форуме
Самуи (Путеводитель)... - Позавчера
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 9 дней назад
Автошоу в Киеве 2012... - 16:52, 5 Августа 2019
Иркутск (путеводитель)... - 21:17, 1 Августа 2019
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 04:30, 31 Июля 2019
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 04:32, 18 Июля 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Спроси большого начальника ГАИ... - 17:05, 27 Января 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 01:38, 17 Января 2019
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке