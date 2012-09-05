Сегодня Тойота-Центр Кунцево считается одним из наиболее крупных
европейских дилерских предприятий. Общая площадь центра превышает
восемьсот квадратов. Посетители центра могут воспользоваться просторным
шоу-румом, где представлен полный модельный ряд японского автомобильного
гиганта. Любой желающий сможет здесь воспользоваться услугой
тест-драйва. Для этого в центре создан специальный парк для пробных
поездок, насчитывающий более двадцати единиц техники. А в удобном баре
на территории дилера, автолюбители смогут насладиться элитными сортами
чая или же кофе, легкими закусками, а также прохладительными напитками. В
распоряжении посетителей также находится рекреационная зона, где
доступно бесплатное WIFI-соединение.
Здесь вы сможете не только купить тойоту подходящей модификации, но и
воспользоваться магазином оригинальных аксессуаров или же
дополнительного оборудования. Дилер предлагает также услуги
сервис-центра, который оснащен суперсовременным ремонтным и
диагностическим оборудованием. Показатель пропускной способности
сервис-центра в день составляет полтора сотни авто. Компания также
владеет огромным складским хозяйством запчастей и аксессуаров. Благодаря
ему, сервисное обслуживание выполняется максимально оперативно, без
малейших задержек.
Дилерский центр существует уже почти три десятилетия. За пройденные годы
удалось реализовать более 80 тыс разных модификаций авто марки Toyota. А
в сервис-центре тысячи счастливых обладателей этих авто воспользовались
высококачественным сервисом. С помощью оригинальных или же
неоригинальных комплектов дополнительного оборудования, возможно
придание любому авто индивидуальных особенностей. Также посетители
центра могут воспользоваться широчайшим выбором финансовых услуг, в том
числе страхованием, рассрочкой, лизингом или же кредитованием.
Владельцам старых авто центр предлагает выгодные условия сотрудничеству
по Трейд-Ин. Благодаря ему вы сможете обменять устаревший транспорт на
совершенно новую модификацию Тойота. Услуга экспресс-ТО вдвое экономит
время автовладельцев. А благодаря программе Шинный отель, вы может
надежно хранить колеса. Постоянная клиентура пользуется здесь выгодной
накопительной системой скидок или же льгот, выгодна которых достигает
пятнадцати процентов. Обслуживается центр высококвалифицированной и
слаженной командой профессионалов, обладающих многолетним опытом в сфере
автомобильного бизнеса.