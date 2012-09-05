Сегодня Тойота-Центр Кунцево считается одним из наиболее крупных европейских дилерских предприятий. Общая площадь центра превышает восемьсот квадратов. Посетители центра могут воспользоваться просторным шоу-румом, где представлен полный модельный ряд японского автомобильного гиганта. Любой желающий сможет здесь воспользоваться услугой тест-драйва. Для этого в центре создан специальный парк для пробных поездок, насчитывающий более двадцати единиц техники. А в удобном баре на территории дилера, автолюбители смогут насладиться элитными сортами чая или же кофе, легкими закусками, а также прохладительными напитками. В распоряжении посетителей также находится рекреационная зона, где доступно бесплатное WIFI-соединение.



Здесь вы сможете не только купить тойоту подходящей модификации, но и воспользоваться магазином оригинальных аксессуаров или же дополнительного оборудования. Дилер предлагает также услуги сервис-центра, который оснащен суперсовременным ремонтным и диагностическим оборудованием. Показатель пропускной способности сервис-центра в день составляет полтора сотни авто. Компания также владеет огромным складским хозяйством запчастей и аксессуаров. Благодаря ему, сервисное обслуживание выполняется максимально оперативно, без малейших задержек.



Дилерский центр существует уже почти три десятилетия. За пройденные годы удалось реализовать более 80 тыс разных модификаций авто марки Toyota. А в сервис-центре тысячи счастливых обладателей этих авто воспользовались высококачественным сервисом. С помощью оригинальных или же неоригинальных комплектов дополнительного оборудования, возможно придание любому авто индивидуальных особенностей. Также посетители центра могут воспользоваться широчайшим выбором финансовых услуг, в том числе страхованием, рассрочкой, лизингом или же кредитованием.



Владельцам старых авто центр предлагает выгодные условия сотрудничеству по Трейд-Ин. Благодаря ему вы сможете обменять устаревший транспорт на совершенно новую модификацию Тойота. Услуга экспресс-ТО вдвое экономит время автовладельцев. А благодаря программе Шинный отель, вы может надежно хранить колеса. Постоянная клиентура пользуется здесь выгодной накопительной системой скидок или же льгот, выгодна которых достигает пятнадцати процентов. Обслуживается центр высококвалифицированной и слаженной командой профессионалов, обладающих многолетним опытом в сфере автомобильного бизнеса.

