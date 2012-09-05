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Точный зачет
17 Января 2019
Теги: авто

Знакомтесь. TANTOR ВО! За один раз мнения не составишь, но чувствуется, что подвеска мягкая и длинноходная (недаром, же за основу взята УАЗовская), а старому-доброму волговскому движку тяги на низах по- прежнему не хватает.

Впервые в истории джиперских соревнований порядок старта должны были расставить три зачетных выстрела! Соответственно выдавались на машины бортовые, они же стартовые номера.

Группами по шесть человек нас вызывали на огневой рубеж, вручали по пистолету Макарова и поясу с кобурой. Там-то и начал выплескиваться из нас первый адреналин. Надо ли говорить. с каким наслаждением садили мы из Макарова по мишеням, временами уворачиваясь от пролетающих мимо чужих стреляных гильз. Три зачетных выстрела предваряли три пристрелочных. Но по ходу дела выяснилось, что стреляют джиперы метко и попадаться нам под горячую руку лучше не стоит. К примеру, москвич Саша Астахов выбил 24 очка из возможных 30, и то получил лишь 8-й стартовый номер. Он же, кстати, единственный из нас замочил одну пулю точно в «десятку».

После разгорячившей всех стрельбы, чтобы несколько охладить пыл и избежать потерь «в живой силе и технике», организаторы собрали нас у макета (!) трассы и рассказали, как и куда надо ехать. Вдобавок, каждому экипажу была выдана подробная схема, после чего Игорь Кан лично на танке провел нас по полигону.


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