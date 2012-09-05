Рассмотрим, от каких факторов зависит точность регулирования тяговой силы. Рассмотрим график изменения продольной реакции Я х при изменении тяговой силы Р т от времени. На участке ОА коэффициент скольжения в меньше критического 5 кр , поэтому реакция Р х равна тяговой силе Р т , т. е. точка А соответствует критическому коэффициенту скольжения Л’ кр . В этой точке начинается буксование, и в возрастает до единицы. В точке А реакция Я х равна силе сцепления покоя. Для упрощения анализа процесса регулирования буксования примем, что реакция покоя Я хк скачком уменьшается до величины, равной силе сцепления скольжения Я хс (точка В), и остается постоянной, если в > 5 кр . Изменение Я хс в процессе буксования показано желтой линией. Хотите быстро и выгодно продать автомобиль? Обратитесь в компанию АВТОСКУПКА http://vykupim-auto.ru/kategorii/vyikup-dorogix-avtomobilej.html. Здесь вам предложат самые выгодные условия сотрудничества.

После начала буксования водитель еще некоторое время нажимает на педаль скорости, но, ощутив буксование, отпускает ее до тех пор пока буксование не прекратится. После этого он снова нажимает педаль, возникает буксование, и процесс циклически повторяется. При циклическом изменении тяговой силы Р т на участках кривой, обозначенных красным цветом, развивается буксование, а на участках, обозначенных зеленым цветом, оно прекращается. Из приведенных графиков следует, что при циклическом изменении тяговой силы Р т циклически изменяются и коэффициент буксования я, и поперечная реакция Р у . Величина последней определяет устойчивость автомобиля против поперечного скольжения колес.