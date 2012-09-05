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Точность регулирования тяговой силы автомобиля
25 Апреля 2017
Теги: авто

Рассмотрим, от каких факторов зависит точность регулирования тяговой силы. Рассмотрим график изменения продольной реакции Ях при изменении тяговой силы Ртот времени. На участке ОА коэффициент скольжения в меньше критического 5кр, поэтому реакция Рх равна тяговой силе Рт, т. е. точка А соответствует критическому коэффициенту скольжения Л’кр. В этой точке начинается буксование, и в возрастает до единицы. В точке А реакция Ях равна силе сцепления покоя. Для упрощения анализа процесса регулирования буксования примем, что реакция покоя Яхк скачком уменьшается до величины, равной силе сцепления скольжения Яхс (точка В), и остается постоянной, если в > 5кр. Изменение Яхс в процессе буксования показано желтой линией. Хотите быстро и выгодно продать автомобиль? Обратитесь в компанию АВТОСКУПКА http://vykupim-auto.ru/kategorii/vyikup-dorogix-avtomobilej.html. Здесь вам предложат самые выгодные условия сотрудничества.

После начала буксования водитель еще некоторое время нажимает на педаль скорости, но, ощутив буксование, отпускает ее до тех пор пока буксование не прекратится. После этого он снова нажимает педаль, возникает буксование, и процесс циклически повторяется. При циклическом изменении тяговой силы Рт на участках кривой, обозначенных красным цветом, развивается буксование, а на участках, обозначенных зеленым цветом, оно прекращается. Из приведенных графиков следует, что при циклическом изменении тяговой силы Рт циклически изменяются и коэффициент буксования я, и поперечная реакция Ру. Величина последней определяет устойчивость автомобиля против поперечного скольжения колес.

Приведенные графики позволяют сформулировать оптимальный алгоритм изменения тяговой силы при движении с буксованием. Для максимальной реализации силы сцепления колес с дорогой необходимо, чтобы размах изменения тяговой силы 2АР был минимальным. Для сохранения устойчивости автомобиля против поперечного скольжения ведущих колес необходимо, чтобы время т, в течение которого поперечная реакция остается меньше, чем Яутт ~ 0.05 Рутах, было меньше времени, в течение которого автомобиль начинает реагировать на действие поперечной силы. Для грузовых автомобилей и автобусов допустимая величина т не превышает 0,5 с. Уменьшение т происходит при увеличении частоты изменения тяговой силы — уменьшении периода Т. Его величина должна быть не более 1,5...2,0 с.

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