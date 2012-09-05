Дилерский центр «Скания Сервис» в Голицыно, Ногинске и Владимире осуществляет техническое обслуживание и ремонт автомобилей Scania для оптимального масштабирования вашего бизнеса. Продукция шведского концерна известна всему миру. Но и техника от марки «Скания» может выйти из строя. Наши специалисты предлагают качественный ремонт и ТО «Скания», чтобы продлить сроки эксплуатации фирменного транспорта. Дилерские центры в Ногинске, Голицыно и Владимире заботятся о вас, предоставляют гибкие решения под индивидуальные запросы. Эксперты оптимизируют ваши временные затраты, чтобы исключить простои в бизнесе.

Заказывая ремонт автомобилей «Скания», вы получаете профессиональное обслуживание, качественные оригинальные детали и расходники, разумную ценовую политику. Грузовая техника из Швеции будет служить вам еще дольше при своевременном прохождении ТО.

Причины, по которым стоит обратиться к официальному дилеру

Профессиональный ремонт двигателей Scania и других узлов, агрегатов осуществляется с гарантией от шести месяцев. Полный комплекс услуг в сжатые сроки — кредо наших специалистов. К другим преимуществам обращения в дилерские центры относятся:

круглосуточная поддержка по поводу обслуживания техники;

подтвержденный опыт и высокая квалификация сотрудников;

наличие охраняемой парковки и комфортной зоны ожидания;

профессиональная диагностика для выявления точных проблем перед оказанием сервисных услуг.

Ремонт двигателя «Скания» и другие услуги от квалифицированных специалистов проводится с применением оригинальных запчастей. ТО и устранение дефектов грузовой техники позволяет достичь поставленных целей, избежать длительного простоя вашего бизнеса, исключить риски снижения прибыли. Команды профессионалов всегда готовы дать квалифицированный ответ на вопросы о запчастях, профилактическом обслуживании. Вы можете воспользоваться услугами профи, выбрать оптимальное решение для возвращения работоспособности оборудования.

Дилерские центры обеспечивают поддержку на протяжении длительного срока эксплуатации спецтехники от бренда «Скания». Вы можете обратиться по контактным телефонам в Голицыно +7 (495) 787 50 01, Ногинске +7 (495) 787 50 07 или Владимире +7 (929) 611 44 16, чтобы получить профессиональную консультацию по ремонту и техническому обслуживанию. Располагая оригинальными деталями и квалификацией, мастера решают сложные задачи в строго установленные сроки.



