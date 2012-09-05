Специализацией нашего автосервиса является тюнинг, а также ремонт любых видов выхлопных систем. Любой автовладелец сможет воспользоваться нашим качественным сервисом, низкими тарифами, а также огромнейшим опытом высококвалифицированных мастеров. Вы сможете с нашей помощью создать выхлопную систему, о которой мечтали. Клиентура нашего автосервиса сможет воспользоваться широчайшим ассортиментным рядом оригинальных запчастей, которые помогут улучшить эстетические и функциональные качества авто. Работа выполняются мастерами, которые накопили десятилетний опыт в сфере автотюнинга. Кроме этого мы имеем собственную производственную базу, работая на отечественных и импортных запчастях.



Кроме этого мы владеем розничной точкой продаж и онлайн-магазином, в котором вы сумеете подобрать высококачественные компоненты для тюнинга выхлопных систем любых классов или же видов авто. Тюнинг выхлопной системы (Москва) у нас выполняется по нескольким направлениям. Изменение звука предусматривает замену и настройку запчастей, благодаря чему повышается или же понижается звук, меняется тональность и характер звучания. Прибавка мощности обеспечивает увеличение производительности двигателей до пятнадцати процентов в бензиновых модификация и до двадцати пяти в дизельных. Кроме этого данный вид тюнинга продлевает эксплуатационный срок элемента. Модернизация выхлопных систем позволяет также снизить избыточные нагрузки на движок.



Еще одним направлением тюнинга, который практикуют наши высококвалифицированные мастера является внешний вид авто. Они дорабатывают эстетическую составляющую авто, используя для этого специальные насадки на глушителей, сами глушители и так называемый способ раздвоения выхлопа. Создаются подобные уникальные элементы на нашей производственной базе с учетом потребностей заказчика. Облегчение выхлопных систем позволяет снизить их общий вес, увеличивая при этом эффективность. Выполняется подобная работа также с учетом пожеланий автовладельцев.



С особой ответственностью наши высококвалифицированные мастера относятся к ремонтным работам и чистке выхлопных систем. Мы предлагаем любому автовладельцу изготовление оригинальных глушителей, равнодлинных коллекторов, даунпайпов, катализаторов или же резонаторов. Кроме этого мы можем создать всю выхлопную систему. Главнейшим преимуществом нашей продукции является непревзойденные эстетические характеристики и эффективность при эксплуатации. В случае необходимости наши мастера могут изготовить облегченную прямоточную выхлопную система, обладающую высочайшей пропускной способностью, а также оптимизированную по звуку.

Тюнинг выхлопных систем

+7 (495) 142-09-55

http://тюнинг-выхлопной-системы.москва

г.Москва

