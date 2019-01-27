Эффективным способом увеличения мощности двигателя является тюнинг выхлопных систем. Однако выполнять тюнинг необходимо с использованием качественных компонентов, которые поставляются надежными производителями с соответствующей гарантийной документацией. Например, если установить прямоточный глушитель со спортивным катализатором прибавка к мощности движка авто составит от трех до семи процентов суммарного количества л.с авто. Любой компонент автомобильной выхлопной системы выдерживает модернизацию. Тем самым достигается максимальная пропускная способность систем, а также до 13 процентов прибавления мощности.



Тюнинг также помогает изменить звук выхлопа. Автовладелец сможет наслаждаться приятным спортивным звуком. Выполняется такая модернизация с учетом различных нюансов. Также зависит она от конкретных характеристик авто, конструктивных особенностей выхлопных систем. На основе подобных данных разрабатывается определенный план тюнинга. Например тюнинг выхлопа ауди имеет свою специфику. Для изменения звука выхлопа, чаще всего заменяют резонатор. Эта деталь позволяет добиться необходимого звучания выхлопа.



Корпус резонатора является металлической. А внутри установлена перфорированная трубка. Перфорация бывает направленной, крупной или же мелкой. Между корпусом и трубкой используется различная набивка - базальтовая или же минеральная вата, а также стекловолокно. Наиболее дешевые образцы резонаторов имеют набивку из металлической стружки. Тюнинг также позволяет изменить до неузнаваемости внешний вид авто. Выполняется такая модернизация с использованием специальных насадок. Устанавливаются они на глушитель. Наш автосервис предлагает огромный выбор насадок различных производителей. Примерить их можно на любую модификацию авто.



Кроме этого мастера автосервиса занимаются самостоятельным изготовлением насадок по индивидуальным заказам. Стоимость подобных заказов начинается от тысячи руб. Если автовладелец недоволен экстерьером собственного авто, может заказать здесь изготовление всей выхлопной системы. Используются для этого элементы из различных алюминиевых и стальных сплавов, углеродистой стали или же карбона. Стоимость комплектующих складывается с учетом материалов изготовления, размеров и бренда-изготовителя. А тарифы на установку определяются мастерами, в зависимости от специфики и сложности выбранного способа монтажа.

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