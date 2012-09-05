Покупка крутого спортивного авто не всегда будет оправдана. Обычный серийный автомобиль, который пройдет качественный технический тюнинг, с легкостью сможет конкурировать с дорогими суперкарами. Иногда достаточно поменять колеса, поставить оригинальные диски и эксклюзивные обвесы, поменять фары или сделать аэрографию, чтобы ваш автомобиль стал уникальным и привлекал к себе взгляды. А осуществление внутреннего тюнинга еще и обеспечит комфорт во время поездок.

Первым делом рекомендуем провести затемнение стекол, при этом использовать пленку не рекомендуем. Сервис AVTO BOSS проводит тонирование электронным способом передового поколения, On-Glass получается идеальной репликой стекол автомобиля, но на отмету от простых стекол, эти изготавливаются с использованием 3Д методики, предоставляющей возможность менять уровень пропуска света. В процессе производства таких окон применяется специальное стекло Pilkington. Сервис имеет дело исключительно с дорогими марками, за все время деятельности предоставлено услуг для более чем 300 автомобилей с тюнингом стекол. Чтобы оформить заказ, необходимо подобрать стекло, оформить оффер, дождаться пока заказ прибудет на склад, проведение работ, использование техники и реализация проекта. Дополнительная информация также доступна тут

Вторым по популярности вариантом можно считать также декоративное оформление автомобиля, которое осуществляется также на многих автосервисах. Именно аэрографические услуги последним временем стали очень популярны, ведь рисунок нанесенный на кузов автомобиля краской действительно будет смотреться очень красиво и оригинально. Но тут есть свои нюансы: в отличии от виниловой наклейки стоимость на такую услугу немного выше. Кроме этого, такой рисунок не часто можно будет менять, ведь в данном случае придется не просто содрать старую наклейку и приклеить новую, а полностью снимать краску и обновлять новым изображением. Именно поэтому, решая перевоплотить свой автомобиль, стоит разобраться, что именно вы ожидаете от конечного результата: простоту и оригинальность или более шикарный вид и действительно индивидуальность.

Многие из автолюбителей прибегают к замене стандартных педалей и ручников – обычные детали уступают место более современным и уникальным. В случае правильной подборки наиболее подходящих салону элементов, владельцы авто получают красивый результат.



