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Тюнинг авто
21 Июня 2019
Теги: авто

Основным направлением узкоспециализированного сервиса Car-Silence является тюнинг авто. Высококвалифицированные специалисты сервиса выполняют шумоизоляцию авто, установку акустических, охранных систем, а также иного оборудования. Благодаря многолетнему опыту работы специалисты компании всегда находят оптимальные решения в зависимости от индивидуальных потребностей автовладельцев. Все перечисленные выше работы выполняются с применением высококачественных материалов, благодаря которым достигаются наивысшая результативность и непревзойденное качество услуг.

Любой автовладелец может рассчитывать тут на решение различных нестандартных задач с учетом наиболее специфических потребностей. Услуги сервиса постоянно расширяются, также как и перечень товаров, которые предназначены для улучшения комфорта авто. Любой специалист Car-Silence обладает огромным опытом в сфере шумоизоляции автотранспортных средств различного назначения. Они работают с использованием специального инструмента, который помогает им максимально аккуратно разбирать или же собирать салон. А благодаря навыкам обработки пластика и эффективному устранению внутрисалонных скрипов позволяют им в минимальные сроки устранить такие "сверчки в салоне".

В Car-Silence можно заказать услуги, позволяющие увеличить акустический комфорт салона, снизить уровень шумов, подготовить авто для переоборудования. Кроме этого сотрудники сервиса устанавливают акустические системы любого уровня, в том числе HI-END, соревновательные или же любительские. А благодаря использованию спец. инструмента исключается повреждения пластика и достигается максимальная аккуратность при разборке или же сборке салона. Материалы подбираются грамотно, с учетом конструктивных особенностей авто.

Любой автовладелец, обратившийся в Car-Silence может рассчитывать на консультационные услуги по подборе материалов, для выполнения шумоизоляции. Кроме этого в сервисе можно приобрести широчайший ассортимент шумоизоляционных материалов марок Ультимейт или же Шумофф. Специалисты сервиса занимаются и установкой охранных комплексов, иммобилайзеров или же сигнализации. В случае необходимости установки акустических систем сотрудники Car-Silence помогут автовладельцам подобрать акустику, автомагнитолы, усилители, сабвуферы или же прочее оборудование. Вместе с ними здесь устанавливаются процессоры, коаксиальная или же компонентная акустика.

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