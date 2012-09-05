Основным направлением узкоспециализированного сервиса Car-Silence
является тюнинг авто. Высококвалифицированные специалисты сервиса
выполняют шумоизоляцию авто, установку акустических, охранных систем, а
также иного оборудования. Благодаря многолетнему опыту работы
специалисты компании всегда находят оптимальные решения в зависимости от
индивидуальных потребностей автовладельцев. Все перечисленные выше
работы выполняются с применением высококачественных материалов,
благодаря которым достигаются наивысшая результативность и
непревзойденное качество услуг.
Любой автовладелец может рассчитывать тут на решение различных
нестандартных задач с учетом наиболее специфических потребностей. Услуги
сервиса постоянно расширяются, также как и перечень товаров, которые
предназначены для улучшения комфорта авто. Любой специалист Car-Silence
обладает огромным опытом в сфере шумоизоляции автотранспортных средств
различного назначения. Они работают с использованием специального
инструмента, который помогает им максимально аккуратно разбирать или же
собирать салон. А благодаря навыкам обработки пластика и эффективному
устранению внутрисалонных скрипов позволяют им в минимальные сроки
устранить такие "сверчки в салоне".
В Car-Silence можно заказать услуги, позволяющие увеличить акустический
комфорт салона, снизить уровень шумов, подготовить авто для
переоборудования. Кроме этого сотрудники сервиса устанавливают
акустические системы любого уровня, в том числе HI-END, соревновательные
или же любительские. А благодаря использованию спец. инструмента
исключается повреждения пластика и достигается максимальная аккуратность
при разборке или же сборке салона. Материалы подбираются грамотно, с
учетом конструктивных особенностей авто.
Любой автовладелец, обратившийся в Car-Silence может рассчитывать на
консультационные услуги по подборе материалов, для выполнения
шумоизоляции. Кроме этого в сервисе можно приобрести широчайший
ассортимент шумоизоляционных материалов марок Ультимейт или же Шумофф.
Специалисты сервиса занимаются и установкой охранных комплексов,
иммобилайзеров или же сигнализации. В случае необходимости установки
акустических систем сотрудники Car-Silence помогут автовладельцам
подобрать акустику, автомагнитолы, усилители, сабвуферы или же прочее
оборудование. Вместе с ними здесь устанавливаются процессоры,
коаксиальная или же компонентная акустика.