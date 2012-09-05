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Тюнер в авто
29 Марта 2019
Теги: авто

Самым “чутким” при приеме радиопередач оказался “Pioneer”, за ним следуют "Kenwood”, “Sony”, далее - все остальные. Режим автозапоминания станций предусмотрен во всех аппаратах, также как и функция их последовательного прослушивания (сканирования). При этом первенство по количеству запоминаемых частот держит “Sony”: в базу данных можно ввести до 40 станций. “Blaupunkt” запоминает 30 частот, остальным памяти хватает на 24 радиостанции.

По работе с системой радиоданных стоит выделить “Sony” - среди прочих режимов в ней предусмотрена функция воспроизведения дорожных сообщений (TIR): даже при выключенной магнитоле в ее памяти будут записаны и сохранены в течение восьми минут последние выпуски дорожных сообщений. Кроме того, “Sony” - единственная из представленных моделей, имеющая встроенный звуковой процессор. Это устройство в зависимости от музыкального жанра подбирает оптимальный вариант звучания. У остальных аппаратов цифровую обработку звука можно сделать только с помощью дополнительного (внешнего) процессорного блока.

Функциональными возможностями при работе с проигрывателями компакт-дисков выделяется “Clarion”, к которому можно подключить 6-, 12- или 18-дисковый чейнджер. Кстати, все магнитолы могут работать и с проигрывателями минидисков, а заодно заносить в баз данных их названия. Здесь лидирует ’’Pioneer”, который запоминает до 100 наименований “компактов”.


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