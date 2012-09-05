Тяговая динамика вызвала противоречивые чувства. С одной стороны, чувствуется надежный и мощный двигатель, уверенно подхватывающий с 1500 об/мин. А с другой — четырех передач пятиступенчатой коробки с избытком хватает на все случаи жизни, а при темпераментной езде выше III передачи вообще не хочется подниматься, поскольку уже IV воспринимается как повышающая — на ней автомобиль разгоняется тяжело и неохотно. А ведь есть еще и V передача, обозначенная буквой D. Тут что-то не так, решили мы, вспомнив проблемы с троганием (кстати, они периодически возникали и на хорошей дороге). И поставили небольшой эксперимент.

Включив III передачу, водитель вдавил педаль акселератора до отказа. Автомобиль исправно разгонялся, и, в конце-концов, закрутил стрелку спидометра «до упора». На тахометре при этом оставалось около 500—700 об/мин до «красной зоны». Но после включения IV передачи скорость стала медленно падать, хотя газ был по-прежнему «в полу». Такое впечатление, что заменив автоматическую коробку передач на механическую, никто не удосужился подобрать передаточные числа трансмиссии. Либо все это было сделано в угоду сверхэкономичности. Так или иначе, но при обгонах частенько приходится «подтыкать» III передачу на 110 км/ч, что психологически и физически довольно трудно, ибо усилия на рычаге коробки передач высоки, особенно при быстром включении. Тем не менее, привыкнув к этим «особенностям», можно довольно уверенно двигаться как в транспортном потоке, так и лихо обгоняя его. Если вы решите покупать автомобиль, лучше всего обратиться за помощью к профессионалам http://mayorcars.ru/blog. Специалисты компании окажут содействие в покупке авто и предоставят полное сопровождение сделки.

Тормоза автомобиля нас порадовали наличием АБС. Антиблокировочная система прекрасно работает во всем диапазоне скоростей и дорожных условий. Немного портит впечатление недостаток реактивного действия, на тормозной педали, заставляющий очень точно дозировать усилие. Других претензий к тормозной динамике нет.