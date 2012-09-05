Продукцию шведского концерна у нас уважают давно и совершенно заслуженно. Но не только за легковые автомобили. Тяжелые тягачи составляли значительную долю парка первых советских автотранспортных предприятий, созданных для международных перевозок. С тех пор парк этих машин в России.

Москвичи уже привыкли к солидным трехосным самосвалам “, работающим на строительных площадках жилых домов и на реконструкции кольцевой дороги. Только один контракт с трестом “Мосстроймеханизация” предусматривает поставку 100 (!) таких машин. А десятки красных длиннобазных грузовиков для перевозки бутылок с “Кока-Колой”! “ уверенно осваивает необъятный российский рынок.

Работаете на спецтехнике, но нет нужной категории? Можно купить права на эскаватор, чтобы не тратить время на обучение.

В будущем году шведский концерн отметит 80-летие со дня выпуска первого собственного грузовика. Самое время подвести некоторые итоги и оценить перспективы дальнейшего развития. Для начала несколько цифр. Выпустив в 1996 г. 62 749 автомобилей на 16 (!) заводах, расположенных на 6 континентах, компания сохранила за собой второе место в мире среди производителей тяжелых грузовиков полной массой 15 и более тонн. Всего таких тягачей было собрано в прошлом году 57 580 штук. Продолжается победное шествие серии PH, дебютировавшей в 1993 г. Продано уже более 75 тысяч грузовиков, что позволило концерну существенно увеличить свою долю на европейском рынке в данном классе. В 1996 г. этот показатель составил 16,8 % (в 1995 — 16,2 %). В Германии, на самом крупном европейском рынке, концерн “Волво” среди импортеров тяжелых грузовиков вышел в лидеры — с показателем 8,6 % (до появления семейства PH эта цифра не поднималась выше 4,3 %). В 1996 г. тут было продано 3500 грузовиков "УоК'о"! Российские транспортные компании в прошлом году приобрели 432 машины. Прогресс налицо: в 1995 г. в Россию было продано всего 240 машин.