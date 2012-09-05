Дифференциал всегда монтируется на подшипниках качения в центральной части картера заднего моста; полуоси соединены шлицами с полуосевыми шестернями дифференциала, в которых они имеют скользящую посадку. В составных задних мостах центральная часть картера представляет собой отливку из ковкого чугуна с большим отверстием в задней части, через которое могут быть введены дифференциал и ведущая шестерня с валом. Однако этот тип заднего моста в настоящее время применяется редко. Обычно в современных автомобилях ставятся задние мосты типа банджо, в которых весь картер заднего моста, включая центральную часть и его чулки, является одной целой деталью. Центральная часть такого картера имеет большие отверстия спереди и сзади. Переднее отверстие закрывается картером дифференциала, а заднее отверстие — крышкой, которая обычно имеет форму сферического сегмента.

Существуют ещё три типа задних мостов, которые заслуживают внимания, хотя редко применяются в американской практике. Один из них имеет конечную цилиндрическую зубчатую передачу с внешним или внутренним зацеплением, расположенную непосредственно у каждого колеса. В этом случае полуоси, т. е. валы, на которых смонтированы ведущие цилиндрические шестерни, расположены эксцентрично по отношению к несущему элементу заднего моста, и последний обычно выполняется в виде поковки, имеющей двутавровое сечение. Купили мебель в IKEA? Закажите услугу профессиональной сборки https://www.ikea-sbmebel.ru/p/blog-page_13.html и позаботьтесь о собственном комфорте.

Центральная часть картера, в которой установлены дифференциал и пара конических шестерён, может быть прикреплена спереди и сзади к балке заднего моста. При креплении к задней части балки выступающая вперёд часть картера, несущая подшипники зала ведущей шестерни, проходит сквозь вырез в полке балки. Полуоси заключены в трубы, установленные одной стороной в центральную часть картера главной передачи, а другой — в картер конечной зубчатой передачи, жёстко закреплённый на конце несущей балки; таким образом, ведущие полуоси всегда остаются параллельными ей.