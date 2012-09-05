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Типы спиральных рессор
27 Августа 2017
Теги: авто

Обычная спиральная рессора навивается на цилиндрическую оправку, её опорные кромки составляют прямой угол с осью, и рессора имеет постоянный угол наклона витков. Однако в такой рессоре материал используется недостаточно эффективно, так как при сжатии до отказа, когда рессора накапливает наибольший запас потенциальной энергии, материал нагружён неравномерно, причём у конца меньшего диаметра напряжение имеет большую величину, чем у широкого. Для лучшего использования материала рессора навивается так, чтобы при сжатии до отказа напряжение во всем активном участке полосы имело одинаковую величину. Для этого необходимо изменить угол наклона так, чтобы он был прямо пропорционален радиусу витка. Т

Такие рессоры при осадке до отказа имеют равномерное напряжение по всей длине полосы. Переменный угол наклона может быть осуществлён или путём навивки рессоры на конической оправке, или путём навивки её на цилиндрической оправке с последующей предварительной осадкой. При последней операции рессору нагружают осевым усилием, вызывающим напряжения, превосходящие предел упругости материала. Витки большего радиуса первыми достигают предела упругости, осадка продолжается до тех пор, пока она не деформирует все витки и пока угол наклона витков в свободном состоянии не будет изменяться равномерно от большего к меньшему диаметру рессоры. Раньше спиральные рессоры подвергались повторной осадке до упора в плоскость, пока не наступала пропорциональность между углом наклона витка и его радиусом. При такой осадке наибольшее напряжение в материале ограничивалось конструкцией рессоры. В настоящее время эти рессоры подвергаются предварительной осадке в специальной чаше, и напряжение предварительной осадки, всегда большее, чем наибольшее напряжение при работе, может устанавливаться по желанию изменением глубины чаши.

 


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тут были комменты. RIP!






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