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Типы рулевой передачи
5 Января 2018
Теги: авто

Для передачи движения от штурвала применяются два основных типа механизмов: червяк и червячное колесо (сектор) и передача винтом и гайкой. Современная производственная практика знает довольно много конструкций рулевой передачи, которые нельзя подвести в точности под один из указанных двух типов; но фактически все эти конструкции имеют в основе тот или другой из данных типов.

В настоящее время рулевые управления делаются с передаточным отношением 11 или 12:1 для легкого типа легковых автомобилей и приблизительно 18:1 для легковых автомобилей тяжелого типа и еще с несколько большим отношением для автобусов и грузовиков. Такие передаточные отношения вдвое превышают те, которые применялись в более раннем периоде автомобильного производства.

Повышение передаточного отношения объясняется, с одной стороны, применением пневматиков, имеющих большую площадь соприкасания с почвой и необходимость маневрирования автомобилем на стоянке в закрытых помещениях, с другой стороны—тем, что в настоящее время многие машины управляются женщинами. Если рулевая сошка имеет угловое перемещение в 70°, то предполагается, что требуется от 2х/2 до 31/2 полных оборотов рулевого штурвала при резких поворотах колес автомобиля при переезде с одного пути на другой.

 

 


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тут были комменты. RIP!






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