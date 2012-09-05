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Типы механизмов, управляющих тормозами на передних колесах
14 Декабря 2017
Теги: авто

В их общей конструкции тормозы на передние колеса подобны тормозам на задние колеса. Для передних колес могут применяться как ленточные тормоза, так и тормоза с колодками, внутренние и наружные. Главное различие между тормозами на передние и задние колеса состоит в том, что в первых вследствие вращения колес при повороте должен быть применен гибкий или универсальный механизм для передачи усилия включения тормозом. Сила для включения тормозов может передаваться механически, гидравлически, пневматически и электрически. Механическая передача естественно включает некоторую сложность по причине относительного движения между рамой и тормозом, и это объясняет, почему отмечается значительное развитие других систем, в частности гидравлической системы.

Электрические тормозы, в которых действующая сила передается непосредственно тормозам при помощи электрических проводов, иногда применяются на грузовиках.

Механизм для привода тормозов Perrot. Тормоз внутреннего типа с колодками, которые разводятся при помощи кулачков. Валик кулачка, который поддерживается в подшипнике, установленном на диске, соединяется при помощи универсального соединения с валом, доходящим до рамы автомобиля, на которой последний вал имеет шаровую опору. Центр кардана помещается на оси шкворня. От рычага, который сидит на части вала с мелкими шлицами и стягивается болтом, идет назад тяга, соединяемая с рычагом на поперечном валу, с которым посредством рычажной системы соединяется педаль тормоза.

Свойством системы Perrot является то, что она предупреждает блокировку тормозом наружного колеса при поворотах, делая таким образом невозможным потерю управления.

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тут были комменты. RIP!






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