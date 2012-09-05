Для фильтров тонкой очистки масла могут быть применены фильтрующие элементы типов АСФО, ДАСФО, ДАСФО-ЭФА, ЛБФ и элементы из минеральной шерсти.

Элементы АСФО состоят из набора картонных пластин и картонных же прокладок, заключенных между металлическими дном и крышкой, соединенными, тремя стяжками. Элементы ДАСФО, также изготовленные из картона, незначительно отличаются от элементов АСФО формой пластин и прокладок.,Элементы ДАСФО-ЭФА, близкие по устройству к элементам АСФО и ДАСФО, имеют пластины н прокладка, изготовленные из более тонкого картона или упаковочной бумаги. Ленточные бумажные фильтры ЛБФ изготовлены из сплошной бумажной полосы путем складывания и перегибания в виде четырех- или восьмигранной «гармоники», надетой на перфорированную (имеющую отверстия) центральную металлическую трубку.

Фильтрующие элементы изготавливаются трех размеров; размеры элементов в миллиметрах приводятся в табл. 6. Порядок применения и рекомендуемые сроки замены фильтрующих элементов различных типов и размеров указаны в табл. 7. Приведенные в табл. 7 сроки замены фильтрующих элементов рассчитаны на средние условия эксплуатации автомобилей и нормальное техническое состояние двигателей. При тяжелых условиях эксплуатации и плохом состоянии двигателя может понадобиться более частая замена элементов.

Если масло в картере двигателя быстро загрязняется (темнеет), следует проверить действие фильтра тонкой очистки масла. Для проверки фильтра, соединенного с системой смазки двигателя наружными маслопроводами, отсоединяют от фильтра отводящий маслопровод и пускают двигатель. При правильном действии фильтра из него будет вытекать равномерная непрерывная тонкая струя масла светлого цвета. Слишком слабая, прерывистая или, наоборот, слишком сильная струя и темный цвет вытекающего масла указывают на необходимость замены фильтрующего элемента.

У фильтров, не имеющих наружных маслопроводов, состояние фильтрующего элемента можно определить его осмотром при разборке фильтра, а также по состоянию масла. Если масло в картере быстро темнеет, то это указывает на неудовлетворительное действие и необходимость замены фильтрующего элемента до истечения сроков, указанных в табл. 7 (это не относится к маслам с комплексными присадками, которые быстро темнеют, полностью сохраняя свои смазочные свойства).

Заправка жидкостью системы охлаждения двигателя

Зимой в целях предотвращения «размораживания» радиатора или рубашки охлаждения цилиндров двигателя в систему охлаждения заливают низкозамерзающие жидкости (антифризы), при пользовании которыми необходимо соблюдать правила.