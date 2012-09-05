Входные двери задают тон вашему дому. Зачастую это первое, на что обращают внимание гости. Различные типы конструкций подчеркивают привлекательность вашего дома, сохраняют тепло в помещении. Изготовление дверей в Киеве пользуется спросом, поскольку продукция отечественного производства отличается высоким качеством и отменными характеристиками. Ассортимент изделий богат и разнообразен, поэтому иногда сложно выбрать подходящую модель. Чтобы облегчить покупку, в первую очередь следует рассмотреть типы конструкций.

Деревянные двери. Натуральная древесина никогда не выйдет из моды. Внешний вид деревянных входных дверей не имеет аналогов по сравнению с другими видами наружных конструкций. Кроме того, эти полотна прочные и обеспечивают большую безопасность вашему дому. Однако изделия отличаются высокой стоимостью. Это самый дорогой тип входной двери. Если продолжать тему недостатков, следует отметить, что конструкции из натуральной древесины чрезвычайно восприимчивы к деформации, гниению из-за влажности, а также неблагоприятных погодных условий. Стеклопластиковые двери. Входные двери из стеклопластика становятся все более популярными, поскольку они отличаются высокой прочностью и энергоэффективностью. В отличие от дерева, стеклопластиковые полотна не деформируются, не гниют и не расширяются. Наружные конструкции из стекловолокна доступны во многих вариантах отделки, в том числе имитации дерева. Если вы не можете подыскать изделие, которое полностью бы отвечало вашим требованиям, всегда можно приобрести двери под заказ. Контракции из стекловолокна имеют пенопластовую изоляцию, которая не пропускает теплый или охлажденный воздух из помещения в зависимости от сезона. Кроме того, они устойчивы к любым вмятинам или царапинам, возникающих при неблагоприятных погодных условиях. Стальные двери. Если дому необходимо обеспечить максимальный уровень безопасности, прочности и энергоэффективности, тогда стальные конструкции – то, что нужно. Эти модели наделены некоторыми преимуществами стекловолокна, за исключением того, что сталь отличается улучшенными характеристиками. Изделия долговечные, надежные и практичные. Они влагоустойчивы, поэтому на поверхности не будет образовываться грибок и коррозия, устойчивы к деформациям и негативному воздействию внешней среды.

Выбор входной двери зависит исключительно от индивидуальных предпочтений и материальных возможностей. Однако экономить на продукции данного типа не рекомендуется, поскольку наружные конструкции должны обеспечивать дому надежную защиту и безопасность.