Ежегодно на российских дорогах становится все больше автомобилей. К сожалению, вместе с этим увеличивается число дорожных происшествий. Для направления потока движения транспортных средств и сокращения количества ДТП устанавливаются дорожные знаки, которые существенно упрощают ориентирование на магистралях. Заказать изготовление дорожных знаков вот тут можно.
Дорожные знаки выполняют самые разные задачи. В зависимости от своего назначения они бывают следующих типов:
- Предупреждающие изделия, используемые для информирования водителя о приближении к опасному месту дороги, движение по которой требует принятия определенных мер.
- Знаки приоритета. Обозначают очередность проезда перекрестков, узких мест трассы.
- Запрещающие варианты. Вводят или отменяют некоторые ограничения езды.
- Предписывающие знаки. Ставятся рядом с дорогой, где существует предписание к определенным мероприятиям.
- Знаки специальных предписаний. Их используют для введения специальных режимов движения либо их отмены.
Сигнальные столбики дорожные
Одним из самых эффективных и распространенных средств управления дорожным движением считаются сигнальные столбики дорожные. Они отделяют земляное полотно вдоль обочин трасс и непосредственно на проезжей части для выделения направления. Такие столбы производятся с учетом ГОСТ 50970-2011. Государственный стандарт определяет эксплуатацию изделий разных типов и устанавливает параметры изделий.
Предлагаемые конструкции находят применение на дорогах и парковках, где существует потребность в выделении границ и привлечения внимания участников движения:
- Для выделения краев трассы;
- Для выделения Ж/Д переездов;
- Для сигнализации о пересечениях с основной магистралью второстепенных трасс, примыкания участка для разворота либо парковки;
- Для временной замены дорожной разметки;
- Выделения участка трассы, на которой проводится ремонт.
Дорожные знаки производятся из прочной оцинкованной стали, благодаря чему увеличивается срок их службы, они становятся стойкими к негативному воздействию природных факторов. Толщина стали может варьироваться в зависимости от размера изделия. Поверхность конструкции обрабатывается специальной светоотражающей пленкой, которая дает возможность издалека видеть знак, а также хорошо сохраняющая рисунок от негативного воздействия осадков.