Ежегодно на российских дорогах становится все больше автомобилей. К сожалению, вместе с этим увеличивается число дорожных происшествий. Для направления потока движения транспортных средств и сокращения количества ДТП устанавливаются дорожные знаки, которые существенно упрощают ориентирование на магистралях. Заказать изготовление дорожных знаков вот тут можно.

Дорожные знаки выполняют самые разные задачи. В зависимости от своего назначения они бывают следующих типов:

Предупреждающие изделия, используемые для информирования водителя о приближении к опасному месту дороги, движение по которой требует принятия определенных мер. Знаки приоритета. Обозначают очередность проезда перекрестков, узких мест трассы. Запрещающие варианты. Вводят или отменяют некоторые ограничения езды. Предписывающие знаки. Ставятся рядом с дорогой, где существует предписание к определенным мероприятиям. Знаки специальных предписаний. Их используют для введения специальных режимов движения либо их отмены.

Сигнальные столбики дорожные

Одним из самых эффективных и распространенных средств управления дорожным движением считаются сигнальные столбики дорожные. Они отделяют земляное полотно вдоль обочин трасс и непосредственно на проезжей части для выделения направления. Такие столбы производятся с учетом ГОСТ 50970-2011. Государственный стандарт определяет эксплуатацию изделий разных типов и устанавливает параметры изделий.

Предлагаемые конструкции находят применение на дорогах и парковках, где существует потребность в выделении границ и привлечения внимания участников движения:

Для выделения краев трассы;

Для выделения Ж/Д переездов;

Для сигнализации о пересечениях с основной магистралью второстепенных трасс, примыкания участка для разворота либо парковки;

Для временной замены дорожной разметки;

Выделения участка трассы, на которой проводится ремонт.

Дорожные знаки производятся из прочной оцинкованной стали, благодаря чему увеличивается срок их службы, они становятся стойкими к негативному воздействию природных факторов. Толщина стали может варьироваться в зависимости от размера изделия. Поверхность конструкции обрабатывается специальной светоотражающей пленкой, которая дает возможность издалека видеть знак, а также хорошо сохраняющая рисунок от негативного воздействия осадков.