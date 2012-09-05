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Типичное расположение подшипников переднего колеса
23 Декабря 2017
Теги: авто

Рычаг изготовляется обычно овального сечения таких размеров, чтобы вблизи места крепления к кулаку получился тот же момент сопротивления сечения, как и у большего диаметра конического сечения, причем рычаг имеет легкую конусность по направлению к свободному концу. Поворотные рычаги можно располагать впереди или позади оси. При расположении рычагов впереди оси соединительная тяга, связывающая поворотные рычаги с противоположных концов оси, должна быть помещена впереди оси; в силу различных соображений данная конструкция не считается такой же практичной, как та, у которой рычаги расположены позади оси и которая применяется почти повсеместно. Если поворотные рычаги располагаются впереди, они должны сближать колеса для того, чтобы обеспечивать правильную работу рулевого управления, что невозможно при передних тормозах, так как для этого там нет места. Помимо того рулевая соединительная тяга лучше защищена в том случае, когда она расположена позади оси. Одним из преимуществ данного типа поворотной цапфы служит то, что этим облегчается крепление поворотных рычагов. При поворотной цапфе системы Elliott у поворотного кулака той стороны, где располагается рулевое управление, имеются обычно два прикрепленных к нему рычага, один— для соединительной, а другой—для продольной рулевой тяги.

Стопоры рулевого управления. В целях предупреждения соприкновения между шиной и рамой автомобиля или продольной тягой механизма рулевого управления, когда передние колеса все время поворачиваются в сторону, передняя ось снабжается так называемым рулевым стопором. При перевернутых поворотных цапфах системы Elliott установка такого стопора L чрезвычайно проста. Там же под лит. В изображено устройство, применяющееся в связи с передними осями типа Elliott. В этой конструкции язычок поворотного рычага, соприкасающийся с регулируемым стопором передней оси, ограничивает движение рулевого управления.


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тут были комменты. RIP!






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