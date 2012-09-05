Итальянец оказался тихим героем Монако. Его машина нечасто попадала в поле зрения телекамер, хотя Физикепла уступал лишь МакЛаренам и Ferrari Массы и, таким образом, впервые в этом сезоне показал себя «лучшим среди прочих». На первых четырех этапах Renault регулярно проигрывала команде BMW SauOer, а порой уступала даже Тойоте. Но к Монако французская конюшня сумела подготовить свой болид лучше соперников, а индивидуальное мастерство Физикеллы обеспечило Renault четвертое место на старте, a также и на финише гонки.«Я очень рад, что мне впервые в этом году удалось объехать BMW — говорит Физико. — Впереди у нас Канада — еще одна "моя’ трасса. Надеюсь в Монреале нам удастся сделать очередной шаг вперед».

В Монако Александер Вурц, над чьей головой из- за неудачного начала сезона уже принялись слушаться тучи, смог доказать, что тоже не лыком шит 33-летний австриец вернувшийся в активные гонки после шести сезонов в тест-пилотах на первых этапах чемпионата безнадежно проигрывай своему юному напарнику по Уильямсу Нико 3эсбергу. В Монако поначалу казалось, что это соотношение сил останется без изменений: Нико квалифицировался на блестящем пятом месте тогда как Алекс стал лишь одиннадцатым.

Однако в гонке немец сначала провалил старт, потом застрял в трафике — и в итоге финишировал на 12-й позиции. В то время как австрийский ветеран (к слову сказать, в прошлом весьма ярко выступавший в Монако) сумел во время первой волны дозаправок «пересидеть» на трассе обе Хонды и наглухо запер за собой Рубенса Баррикелло. По итогам дистанции В/рц вскарабкался вверх аж на четыре позиции — и финишировал седьмым набрав первые очки в чемпионате.