Сравнение активных выхлопных систем THOR и IXsound

Двигатели совершенных автомобилей зажаты в рамках экологичности. Это не позволяет им развивать ту мощность, которая доступна реально. Более того, звук от ДВС авто «Премиум» класса не отличается от «Эконом» класса. Однако выход есть, можно установить активный выхлоп. С ее помощью можно регулировать акустику «рева» мотора, изменяя его по своему желанию.





Популярные комплексы выхлопа (активного)

Лидерами такого оборудования являются бренды THOR и IXsound. Оба варианта исполнения – это активные выхлопы, при монтаже которых штатная система не затрагивается. После монтажа, автовладелец может наслаждаться акустическим эффектом своего мотора как у Porsche Panamera или Ferrari 488 GTB.

Установка стоит недешево, однако результат себя оправдывает. Для лучшего понимания особенностей систем, рассмотрим их по отдельности. Это поможет выявить слабые и сильные стороны. Облегчит выбор автовладельца.





Электронный комплекс THOR

System Thor Exhaust - система с одним (опционно - двумя) мощными динамиками. Они выполняются из титанового и стального сплава. Они уверенно звучат, поскольку имеют мощность от 38 до 55 дБ. Звук сопоставим по звучанию с BMW серии M3 и Mercedes серии AMG C. В комплектацию входит:

Главный (основной) жгут.

Блок электронно-технического управления.

Инструкция по монтажу.

Кабель для подключения.

Звук выхлопа настраивается без конструктивных изменений в узел автомобиля. Остается возможность возврата к обычному заводскому (естественному) звуку от выхлопа. Управление в Thor происходит за счет программного обеспечения. Кнопка располагается на рулевом колесе.

Монтаж включает в себя этапы:

Монтаж акустической системы.

Присоединение жгута с цепью ACC и CAN.

Прокладка кабелей.

Соединение всех компонентов в единый комплекс.

Проверка работоспособности системы.

Для монтажа необходим автомобиль, оснащенный шиной типа CAN. С ее помощью производится автоматизированная синхронизация всех элементов акустического выхлопа с работой ДВС. Регулировка «рычания» выполняется при помощи программы на телефоне (смартфоне).

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Электронный комплекс IXsound

IXsound – комплекс активного выхлопа, который воссоздает звуки моторов серии V8. Это делает звучание машины громче, ярче, мощнее. Устанавливать оборудование можно как на бензиновый, так и дизельный двигатель. Гибкая настройка акустического профиля дает возможность найти наиболее подходящий вариант. Производитель выпускает оборудование в 2-х комплектациях: с единым излучателем, со сдвоенными излучателями (на 30-35% громче).

При монтаже вмешательство в заводскую систему не требуется. Управление производится через клавишу в салоне или приложение смартфона. Из особенностей IXsound выделяют следующее:

Монтаж на любую машину, начиная с 2009 года выпуска.

Несколько акустических профилей, глубокая настройка звука.

Надежный блок управления.

Устройство IXsound размещается под бампером транспортного средства сзади.

Звук определяется оборотами, нагрузкой на ДВС, положением педали акселератора. Здесь реализован обновленный алгоритм обработки акустического сигнала. Это делает его чище, четче.





Сравнение и выводы

По качеству исполнения обе системы практически одинаковые. Монтаж занимает около 1,5-2 часов. По габаритным размерам IXsound более компактный и эргономичный, нежели THOR. По мощности звук IXsound сильней, однако, по «реву» уступает Тору. С оборудованием Иксаунд достигается реалистичное звучание как для бензинового, так и для дизельного двигателя.

В обоих случаях монтаж осуществляется через CAN-шину. Штатная система нигде не задействуется. Оборудование THOR стоит дороже, но по качеству не уступает IXsound.



