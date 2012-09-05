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Тестовые версии с демо для поклонников адреналинового досуга
6 Декабря 2017
Теги: Игры

У нас разномастная бродвейная рука с двумя блокерами. Мы в позиции. После нас сидят агрессивные игроки, которые не дают нам возможности разыгрывать нашу руку колдколлом, так как в этом случае мы часто столкнёмся со сквизом с блайндов и будем вынуждены пасовать. Перед нами игровые автоматы вулкан онлайн бесплатно на достаточно широком диапазоне от игрока с высоким показателем фолда на Збет. Колдколлер - прямолинейный тайтовый игрок, который в большинстве случаев будет разыгрывать сильные рулей Збетом и редко станет слоуплеить монстров на префлопе. Следовательно, спектр его колдколла достаточно слаб и он редко проявит сопротивление против нашего сквиза.

Мы рассмотрели споты, в которых можем разыгрывать Збеты на префлопе против рейзов наших оппонентов. Но как играть, если мы попадаем в диаметрально противоположную ситуацию, когда противник отвечает Збетом на наш собственный рейз? В подобных розыгрышах помимо банального фолда у нас есть три варианта продолжения игры: 46ет фолд. 46ет/колл, а также колдколл Зоета оппонента. Рассмотрим каждую из этих линий подробно.

Данный аспект игры очень важен, так как нам жизненно необходимо m-іеть чётко сбалансированные спектры Fold to 3bet и 4bet. Любая наша ошибка в разыгрываемых спектрах может стать серьёзным ликом, который хорошие игроки начнут беспощадно эксплуатировать в игре против нас. Если мы не будем проявлять сопротивления против Збетов. играя 4бет и колдколл только с сильнейшими руками, то в итоге получим очень высокий показатель Fold to 3bet на дистанции, и соперникам будет выгодно Збетить нас на любых двух картах. Если мы. напротив, будем колдколлить слишком много, то рискуем часто оказываться на постфлопе в сложных ситуациях, в которых можем потерять много денег (к примеру, попав под доминацию). Если мы будем 4бетить только премиальные рулей, то оппоненты просто перестанут давать нам вэлью. Если же мы будем слишком часто играть 4бет на блефе, то оппоненты могут расширить свой спектр выставления на префлопе таким образом, что мы снова будем играть с отрицательным математическим ожиданием. Как мы видим, концовка может оказаться для нас достаточно печальной, поэтому давайте попробуем во всём подробно разобраться.

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