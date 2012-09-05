Территория виртуального гемблинга растет с каждым днем. Ежемесячно разработчики программного обеспечения для онлайн-казино Вулкан 24 выпускают десятки новых наименований. На данный момент на wulkan-24.com/ru трудно найти игровой автомат, который не имел бы бесплатной игры. Именно поэтому тема о демонстрационном режиме остаётся по-прежнему актуальной.

Среди новых пользователей казино Вулкан 24 довольно часто бытует мнение, что в игровые автоматы демо играть бесплатно невозможно. Стереотип советских времен рисует в их голове неверные представления о современном гемблинге.

Сегодня подавляющее большинство провайдеров игрового софта выпускают свою продукцию с возможностью использовать ее в бесплатном режиме. Обычно, в клубах он имеет сокращенное название "деморежим".





Общие представления

Игра в пробной версии не отличается абсолютно ничем от стандартной партии. Все действующие параметры сохраняются в оригинальном виде. Это значит, что клиент может не только крутить барабаны, а и воспользоваться бонусным раундом или риск-игрой. Единственным существенным отличием будет тот факт, что вся сессия будет проходить на виртуальную валюту, а значит в случае выигрыша, реальных денег клиент не получит.

В казино Вулкан 24 в деморежиме доступна игра практически на всех симуляторах. Воспользоваться таким правом можно в любое время, это не имеет ни малейшего значения. К тому же, бесплатные развлечения доступны без прохождения процедуры верификации.





Достоинства тестового режима

Не стоит думать, что подобной возможностью пользуются только молодые и неопытные игроки. Для геймеров с определенным опытом подобное предложение будет также весьма полезным, ведь оно имеет ряд преимуществ:

гарантированная сохранность денежных средств;

отсутствие процедуры регистрации, что значительно ускоряет весь процесс;

востребованность среди клиентов, а значит повышенный спрос у пользователей;

полная сохранность всего функционала;

полная анонимность со стороны посетителя клуба;

возможность ознакомиться с особенностями нового слота;

приобретение личного опыта без финансового риска.

Неоспоримым плюсом популярной опции является возможность ее запуска и на мобильном девайсе. Это очень важно, так как молодое поколение все чаще предпочитает играть в симуляторы казино Вулкан 24 именно таким способом.



