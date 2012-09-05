Поиски замка зажигания отнимают некоторое время — он хорошо упрятан от глаз водителя. Но мы успешно справляемся и с этой задачей, поворачиваем ключ — и раздается басовитый рокот мощного мотора, о конфигурациии числе цилиндров которого мы уже знаем по надписи на задней двери — V8i.

Процесс трогания с места никаких проблем не вызывает и мы сразу сворачиваем с дороги месить грязь со снегом, чтобы попытаться оценить проходимость Discovery. И — первые ощущения: на этой машине не страшно залезать в самые жуткие места. Проходимость покоряет! Discovery пусть медленно, но очень уверенно карабкается в таком месиве, куда мы просто не рисковали суваться во время тестов других джинов. Но — это непременное условие наших тестов, — чтобы почувствовать пределы, нужно обязательно «засесть».

Первые проблемы начались на крутом и раскисшем подъеме Мы специально не предпринимаем никаких действий по мобилизации трансмиссии и пытаемся двигаться в обычном, «шоссейном» варианте. В середине подъема на I передаче начинается интенсивная пробуксовка. Пытаемся двигаться «внатяг», но двигатель детонирует — ив конце концов глохнет. Легкое движение руки, — включаем одновременно мультипликатор и блокировку межосевого дифференциала — и наш Land Rover медленно, но уверенно выкарабкивается...

Результат вселяет уверенность, граничащую с: безрассудством. И мы ныряем в болото, не имея ни малейшего представления о его глубине и характере дна. Одна сторона автомобиля глубоко проваливается в топь, и, уже при выезде из этой каши, Discovery все же застревает. Увы, межколеспые дифференциалы здесь не блокируются. Тем по менее, прибегнув к помощи всего двух человек в качестве толкающей силы, через пять минут мы выбрались из засады, и автомобиль вновь уверенно двинулся вперед, оставляя в раскисшей болотистой земле колею глубиной примерно в половину колеса.