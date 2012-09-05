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Тест магнитол
28 Марта 2019
Теги: авто

Пять магнитол - “Alpine TDA-7638”, “Blaupunkt RDM-127 New York”, “Clarion ARB 9375”, “Pioneer КЕН-9200” и “Sony C900RDS”, мы позаимствовали для проведения теста у фирмы “Автоаудиоцентр”. По мнению технического консультанта фирмы Сергея Трунина, они наиболее полно отражают особенности, присущие дорогим моделям.

По своим функциональным возможностям и техническим параметрам эти аппараты занимают место между “High-End” и “Hi-Fi” классами. Общее у всех - многоцветные дисплеи, системы шумопонижения, защита от кражи, микропроцессорное управление кассетной декой, возможности управления CD-проигрывателем и подключения радиотелефона. Обязательно наличие функции “Auto Mute” - когда при телефонном разговоре звук магнитолы автоматически приглушается. У всех аппаратов - автоматическое определение типа магнитной ленты. Прием радиопередач на FM возможен только в “европейском” (87-108 мГц) участке диапазона. И, конечно, эти магнитолы немыслимы без системы радиоданных (RDS), позволяющей принимать оперативные сводки дорожных сообщений или вести поиск радиостанций по “жанрам”. Что касается их стоимости, то диапазон цен широк - от $500 (“Kenwood”) до $850 - (“Alpine”).

Эргономика. В первую очередь она определяется особенностями дистанционного управления (ДУ), которыми снабжены все модели. Специалисты “Автоаудиоцентра” особо выделяют “Sony”, “Kenwood” и “Blaupunkt” - у них в комплекте по два варианта пультов. Одним может пользоваться как водитель, так и пассажир, сидящий даже на заднем сиденье машины. Другой (в виде джойстика) предназначен только для водителя и устанавливается у него, что называется, “под рукой”. Например, ДУ для “Sony” может закрепляться как на на рулевой колонке, так и на передней панели. “Дистанционка” “Blaupunkt” крепится на ободе, а у "Kenwood” - на спицах рулевого колеса. Причем у “Kenwood” даже не один, а два “водительских” джойстика, поэтому управлять ими приходится пальцами обеих рук. Кстати, сами джойстики размещаются с тыльной стороны руля, так что для работы с ними требуется определенный навык - ведь кнопок не видно. Что касается “Pioneer”, “Clarion” и “Alpine”, то у них пульты имеют один вариант исполнения.

 


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