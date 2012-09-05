Поставки французского кроссовера Peugeot 5008 в Россию запланированы на 2018 год. Автомобиль будет поставляться только в одном варианте – переднеприводная модель с автоматической коробкой переключения передач.





Экстерьер

Мощный и утонченный дизайн кроссовера способен покорить с первого взгляда: внушительный размер, отделка хромированными элементами, черная крыша. В базовой комплектации автомобиль оснащен галогеновыми фарами, а в более дорогих вариациях – светодиодными. Заявленное значение дорожного просвета 230 мм.





Интерьер

Эргономичная система управления удобна для людей с любым ростом. Двухспицевый руль автомобиля декорирован кожаной оплеткой и имеет минимальный размер, по сравнению с другими авто в индустрии. Возможна максимальная персонализация интерьера.

Передние сиденья оснащены системой массажа и памятью регулировок, задние представляют собой не один сплошной диван, а три отдельных кресла. Салон просторный, и пол идеально ровный, благодаря конструктивным особенностям: под задними сиденьями нет центрального тоннеля-заготовки.





Тест-драйв

Во время тест-драйва Пежо показал прекрасную управляемость и смягченные реакции на повороты рулевого колеса. Автомобиль отличается уверенным набором скорости и мягким откликом при нажатии педали газа. Плавность хода кроссовера и амортизация неровностей асфальтовой трассы на высоком уровне, но на грунтовой дороге, при высокой скорости, слышны удары. Новый Peugeot 5008 с двигателем 1,2 л обладает самой мягкой подвеской из модельного ряда.

Угол съезда составляет 28 градусов, а угол въезда равен 19 градусам. Машина предназначена для твердых грунтов, так как на размытой дороге система Grip Control будет бесполезна. Хорошо настроенные тормоза позволяют точно и безошибочно рассчитывать замедление.

Сенсорный экран приборной панели имеет диагональ 8 дюймов. На выбор предлагается 5 тем и 2 цветовые вариации. Сложности могут возникнуть лишь с настройкой климат-контроля.





Технические характеристики

В модельной линейке представлены авто с четырьмя типами силового агрегата: бензиновым 1,2 л, бензиновым 1,6 л, дизельным 1,6 л и дизельным 2 л. Мощность бензинового двигателя объемом 1,6 л составляет 165 л.с., но для российского рынка этот показатель будет снижен до 150 л.с., чтобы уменьшить налог и тем самым сделать Пежо более привлекательным для потребителей.

Из основных технических характеристик стоит отметить:

6-ступенчатую автоматическую коробку передач;

независимую переднюю и полузависимую заднюю пружинную подвеску;

дисковые задние тормоза;

наибольшую скорость 188–208 км/ч (показатель различается для авто с разными типами двигателя);

время разгона до 100 км/ч составляет 9,1–10,4 секунды;

объем бака для топлива – 56 л;

длина 4641 мм, ширина 1844 мм, высота 1646 мм, колесная база 2840 мм;

5 дверей, 7 мест;

вместительность багажника 780–1940 л.





Расход топлива

В среднем расход бензина в городе составляет 4,5–7,8 л на 100 км, за городом 3,8–5,3 л, при смешанном цикле 4,0–6,1 л. Норма токсичности соответствует стандарту Евро-6.

Надеемся, что этот небольшой обзор кроссовера нового поколения 2017–2018 года поможет вам ответить на вопрос: стоит ли покупать это современное и стильное авто известной французской марки. Благодарим автосалон Peugeot FAVORIT MOTORS за предоставленный для тест-драйва автомобиль Peugeot 5008. За новыми автомобилями Пежо обращайтесь к официальному дилеру Peugeot FAVORIT MOTORS. Подробности по телефону +7 (495) 162 52 87 или в автосалонах в Москве по адресу:

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