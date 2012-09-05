Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Тест-драйв нового Peugeot 5008 2018 модельного года




Тест-драйв нового Peugeot 5008 2018 модельного года
10 Января 2018
Теги: Peugeot 5008

Поставки французского кроссовера Peugeot 5008 в Россию запланированы на 2018 год. Автомобиль будет поставляться только в одном варианте – переднеприводная модель с автоматической коробкой переключения передач.


Экстерьер

Мощный и утонченный дизайн кроссовера способен покорить с первого взгляда: внушительный размер, отделка хромированными элементами, черная крыша. В базовой комплектации автомобиль оснащен галогеновыми фарами, а в более дорогих вариациях – светодиодными. Заявленное значение дорожного просвета 230 мм.


Интерьер

Эргономичная система управления удобна для людей с любым ростом. Двухспицевый руль автомобиля декорирован кожаной оплеткой и имеет минимальный размер, по сравнению с другими авто в индустрии. Возможна максимальная персонализация интерьера.

Передние сиденья оснащены системой массажа и памятью регулировок, задние представляют собой не один сплошной диван, а три отдельных кресла. Салон просторный, и пол идеально ровный, благодаря конструктивным особенностям: под задними сиденьями нет центрального тоннеля-заготовки.


Тест-драйв

Во время тест-драйва Пежо показал прекрасную управляемость и смягченные реакции на повороты рулевого колеса. Автомобиль отличается уверенным набором скорости и мягким откликом при нажатии педали газа. Плавность хода кроссовера и амортизация неровностей асфальтовой трассы на высоком уровне, но на грунтовой дороге, при высокой скорости, слышны удары. Новый Peugeot 5008 с двигателем 1,2 л обладает самой мягкой подвеской из модельного ряда.

Угол съезда составляет 28 градусов, а угол въезда равен 19 градусам. Машина предназначена для твердых грунтов, так как на размытой дороге система Grip Control будет бесполезна. Хорошо настроенные тормоза позволяют точно и безошибочно рассчитывать замедление.

Сенсорный экран приборной панели имеет диагональ 8 дюймов. На выбор предлагается 5 тем и 2 цветовые вариации. Сложности могут возникнуть лишь с настройкой климат-контроля.


Технические характеристики

В модельной линейке представлены авто с четырьмя типами силового агрегата: бензиновым 1,2 л, бензиновым 1,6 л, дизельным 1,6 л и дизельным 2 л. Мощность бензинового двигателя объемом 1,6 л составляет 165 л.с., но для российского рынка этот показатель будет снижен до 150 л.с., чтобы уменьшить налог и тем самым сделать Пежо более привлекательным для потребителей.

Из основных технических характеристик стоит отметить:

  • 6-ступенчатую автоматическую коробку передач;
  • независимую переднюю и полузависимую заднюю пружинную подвеску;
  • дисковые задние тормоза;
  • наибольшую скорость 188–208 км/ч (показатель различается для авто с разными типами двигателя);
  • время разгона до 100 км/ч составляет 9,1–10,4 секунды;
  • объем бака для топлива – 56 л;
  • длина 4641 мм, ширина 1844 мм, высота 1646 мм, колесная база 2840 мм;
  • 5 дверей, 7 мест;
  • вместительность багажника 780–1940 л.


Расход топлива

В среднем расход бензина в городе составляет 4,5–7,8 л на 100 км, за городом 3,8–5,3 л, при смешанном цикле 4,0–6,1 л. Норма токсичности соответствует стандарту Евро-6.

Надеемся, что этот небольшой обзор кроссовера нового поколения 2017–2018 года поможет вам ответить на вопрос: стоит ли покупать это современное и стильное авто известной французской марки. Благодарим автосалон Peugeot FAVORIT MOTORS за предоставленный для тест-драйва автомобиль Peugeot 5008. За новыми автомобилями Пежо обращайтесь к официальному дилеру Peugeot FAVORIT MOTORS. Подробности по телефону +7 (495) 162 52 87 или в автосалонах в Москве по адресу:

  • Коптевская ул., д. 69 А, стр. 5 (р-н Ленинградское шоссе);
  • 2-3 км МКАД (внешняя сторона), д.7 , корп 1;
  • Варшавское ш.,1-й Дорожный пр-д, д. 4, стр.1.


.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке