Надежный и вместительный, обладающей хорошей грузоподъемностью Citroen Jumper (http://www.citroen-favorit.ru/models/commercial/jumper-fourgon-new/) считается типичным представителем автомобилей коммерческого назначения, предназначенным для организации различных грузоперевозок. Тестируемая модель имеет прямоугольный в сечении кузов, в котором можно осуществлять транспортировку крупногабаритной продукции. При этом погрузочно-разгрузочные работы могут выполняться через распашные задние или сдвижную боковую двери.





Экстерьер и интерьер

Внешний вид грузовика полностью переработан по сравнению с предыдущими модификациями. Светотехника поднята по отношению к дорожному покрытию, что позволяет не заботиться о чистоте фар в грязь и слякоть. В комплектацию добавлены дневные ходовые огни, а передний и задний бамперы состоят из отдельных элементов. В случае наезда на препятствие менять модуль целиком не придется. Прежними остались габаритные боковые зеркала, улучшающие обзорность.

В конструкцию кузова добавлены усиливающие элементы и несколько изменена конструкция. В результате разработчикам удалось повысить его прочность на 50 процентов. Доработке подверглись дверные петли, ролики боковой двери, уплотнители и ограничители.

Внутреннее оснащение Citroen Jumper вполне достаточно для комфортного и удобного управления транспортным средством. Места в водительском кресле и высоты потолка хватает для людей крупной комплекции. Подогрев сиденья, регулировки поясничной области и откидывающийся подлокотник являются полезными дополнительными опциями. В комплектацию входит информативный дисплей размерностью 5 дюймов с поддержкой навигационной системы, камера заднего вида, аудиосистема с Bluetooth.





Технические характеристики Citroen Jumper

Силовой агрегат Citroen Jumper имеет рядное расположение 4 цилиндров общим объемом 2,2 литра. Автомобиль с передним приводом разгоняется плавно и уверенно, хорошо идет по трассе как пустой, так и полностью загруженный. Потребление дизельного топлива в среднем варьируется в районе 13 литров, что является неплохим показателем для грузовиков такого размера.

В комплектацию входит механическая коробка передач, к работе которой не возникло претензий на протяжении всего срока эксплуатации. Дисковые тормоза отлично переносят большие нагрузки благодаря наличию системы ABS. Электронное оснащение также считается одним из лучших в классе. В перечне стандартных и дополнительных присутствуют следующие опции:

Система курсовой устойчивости, снижающая до минимума риск опрокидывания.

Функция распределения нагрузки и центра тяжести, делающая поведение автомобиля на дороге более предсказуемым.

Система Hill Holder, при помощи которой автомобиль не испытывает сложностей при старте в подъем.

Функция поддержки при спуске с горы вкупе с системой контроля тяги делают эксплуатацию грузовика доступной на любом рельефе при сложных погодных условиях.

Автомобиль Citroen Jumper является типичным представителем разъездных коммерческих грузовиков, укомплектованных современным набором опций и способных выполнять широкий спектр задач. Покупатели получают в свое распоряжение надежную и проверенную технику, эксплуатация которой не имеет каких-либо сложностей и нюансов.

Предоставленный автосалоном Citroen FAVORIT MOTORS грузовик Citroen Jumper полностью оправдал ожидания и в течение всего срока тест-драйва работал безукоризненно. Персонал компании сработал профессионально и предложил на выбор несколько моделей коммерческого транспорта. Для приобретения новых автомобилей марки Citroen лучше всего обращаться в автосалон FAVORIT MOTORS, сотрудники которого всегда помогут с выбором и сформируют выгодное предложение.



