Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Тест-драйв Mazda СХ-30




Тест-драйв Mazda СХ-30
3 Июня 2021
Теги: авто

Новая Мазда СХ-30 – это модель, которая уникальна во всем. Автомобиль сочетает безупречный салон и атлетичный внешний вид, компактные размеры для города и высокие показатели проходимости для пересеченной местности. Огромное количество систем-помощников и повышенный уровень безопасность делают данную модель идеальной для семейных путешествий.


Дизайн

Мазда СХ-30 имеет плавные очертания кузова, покатый капот и красивую хромированную отделку. Минимилистичный стиль не перегружен деталями, все достаточно лаконично – от светодиодных фар до радиаторной решетки. Модель выпущена в 9 классических цветах – белый, оттенки черного, серебристый, синий, графит. Для тех, кто любит выделяться есть сочный красный оттенок.

Интерьер не имеет резких граней, а только плавные линии. Красивый и стильный дизайн получается благодаря использованию в отделке нескольких цветов. Панорамная крыша и большие стекла окон обеспечивают большое количество света в салоне. Удобство водителя обеспечивает полифункциональный руль, интуитивно понятная панель приборов с большим экраном и отсутствие лишних элементов.


Технические характеристики

Данный кроссовер имеет очень удобные размеры, которые подойдут для городских условий и путешествий:

  • длина – 4395 мм;
  • ширина – 1795 мм;
  • высота – 1540 мм.

Багажник объемом 295 литров позволяет поместить все необходимые вещи, даже больших габаритов.

Автомобиль может быть передне- или полноприводным, в зависимости от комплектации. Максимальная скорость составляет 201 км/ч, при этом расход топлива очень экономичен – до 7,2 литров.


Комплектация

Новая Mazda СХ-30 идет в нескольких модификациях:

  1. Drive – базовая модель. Оборудована кондиционером и подогревом передних сидений. Безопасность обеспечивает ABS, EBD и DSC, а также фронтальные, боковые и коленная подушки. Светодиодные фары обеспечивают высокую видимость при любых погодных условиях. Все системы автомобиля можно интегрировать со смартфоном.
  2. Active имеет улучшенные условия благодаря климат- и круиз-контролю. Встроенные датчики дождя и света активируют фары и стеклоочистители, есть стояночный тормоз. Отделка тканевая с элементами кожи на руле и коробке передач.
  3. Supreme имеет те же преимущества, что и предыдущая модель. Дополнена поясничной поддержкой на водительском кресле, подрулевыми лепестками для быстрого переключения скорости. Также есть опция памяти для зеркал, боковые стекла и заднее тонированы. Салон имеет тканевую отделку, кожаные элементы доступны для заказа.

Окончательная стоимость нового авто зависит от комплектации.

Купить Mazda СХ-30 можно у официального дилера Мазда по адресу: г. Москва, МКАД 2-3 км, д.7. Консультацию можно получить по телефону.

Мы выражаем благодарность автосалону ГК FAVORIT MOTORS за предоставленный для тест-драйва автомобиль Mazda СХ-30. Приобретайте новые авто только у официальных дилеров ГК FAVORIT MOTORS, которые предоставляют не только гарантию, но и сервис для авто Мазда https://mazda-favorit.ru/technical-center/.



.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Гарантийные обязательства авто... - . (+3)
Нюансы обслуживания АКПП Мерсе... - . (+24)
Мотосигнализация – возможности... - . (+64)
Оценка расходов на обслуживани... - . (+89)
Грузовики Mercedes-Benz... - . (+133)
Примеры из практики покупки со... - . (+132)
Автомобили Geely - доступно и ... - . (+172)
Покупка автомобиля по объявлен... - . (+132)
Поезд Волга: честный обзор... - . (+281)
Покупка автомобиля по объявлен... - . (+160)
Стоит ли студенту идти учиться... - . (+159)
Онлайн-калькулятор растаможки ... - . (+149)
Покупка подержанного автомобил... - . (+138)
Аренда авто в условиях каранти... - . (+150)
Тюнинг автомобиля: что делают ... - . (+120)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке