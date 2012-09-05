Новая Мазда СХ-30 – это модель, которая уникальна во всем. Автомобиль сочетает безупречный салон и атлетичный внешний вид, компактные размеры для города и высокие показатели проходимости для пересеченной местности. Огромное количество систем-помощников и повышенный уровень безопасность делают данную модель идеальной для семейных путешествий.





Дизайн

Мазда СХ-30 имеет плавные очертания кузова, покатый капот и красивую хромированную отделку. Минимилистичный стиль не перегружен деталями, все достаточно лаконично – от светодиодных фар до радиаторной решетки. Модель выпущена в 9 классических цветах – белый, оттенки черного, серебристый, синий, графит. Для тех, кто любит выделяться есть сочный красный оттенок.

Интерьер не имеет резких граней, а только плавные линии. Красивый и стильный дизайн получается благодаря использованию в отделке нескольких цветов. Панорамная крыша и большие стекла окон обеспечивают большое количество света в салоне. Удобство водителя обеспечивает полифункциональный руль, интуитивно понятная панель приборов с большим экраном и отсутствие лишних элементов.





Технические характеристики

Данный кроссовер имеет очень удобные размеры, которые подойдут для городских условий и путешествий:

длина – 4395 мм;

ширина – 1795 мм;

высота – 1540 мм.

Багажник объемом 295 литров позволяет поместить все необходимые вещи, даже больших габаритов.

Автомобиль может быть передне- или полноприводным, в зависимости от комплектации. Максимальная скорость составляет 201 км/ч, при этом расход топлива очень экономичен – до 7,2 литров.





Комплектация

Новая Mazda СХ-30 идет в нескольких модификациях:

Drive – базовая модель. Оборудована кондиционером и подогревом передних сидений. Безопасность обеспечивает ABS, EBD и DSC, а также фронтальные, боковые и коленная подушки. Светодиодные фары обеспечивают высокую видимость при любых погодных условиях. Все системы автомобиля можно интегрировать со смартфоном. Active имеет улучшенные условия благодаря климат- и круиз-контролю. Встроенные датчики дождя и света активируют фары и стеклоочистители, есть стояночный тормоз. Отделка тканевая с элементами кожи на руле и коробке передач. Supreme имеет те же преимущества, что и предыдущая модель. Дополнена поясничной поддержкой на водительском кресле, подрулевыми лепестками для быстрого переключения скорости. Также есть опция памяти для зеркал, боковые стекла и заднее тонированы. Салон имеет тканевую отделку, кожаные элементы доступны для заказа.

Окончательная стоимость нового авто зависит от комплектации.

Купить Mazda СХ-30 можно у официального дилера Мазда по адресу: г. Москва, МКАД 2-3 км, д.7. Консультацию можно получить по телефону.

Мы выражаем благодарность автосалону ГК FAVORIT MOTORS за предоставленный для тест-драйва автомобиль Mazda СХ-30. Приобретайте новые авто только у официальных дилеров ГК FAVORIT MOTORS, которые предоставляют не только гарантию, но и сервис для авто Мазда https://mazda-favorit.ru/technical-center/.









