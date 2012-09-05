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Термостат
16 Февраля 2017
Теги: авто

Термостат служит для автоматического регулирования (поддержания) нормального температурного режима двигателя: он осуществляет движение охлаждающей жидкости по малому кругу, т. е. внутри двигателя, для быстрого прогрева двигателя, или по большому кругу - когда охлаждающая жидкость проходит через радиатор, т. е. после прогрева двигателя.

Термостаты бывают с твердым наполнителем (церезин с медной стружкой) и с жидким наполнителем (гофрированный сильфон, заполненный на 1/3 часть смесью, состоящей из 70 % этилового спирта и 30 % дистиллированной воды). При достижении оптимального температурного режима двигателя, т. е. температуры охлаждающей жидкости (80...82) °С, клапан термостата открывается, и охлаждающая жидкость начинает идти по большому кругу - через радиатор и дополнительно охлаждаться. Если вы ищете диски для квадрациклов, загляните в интернет-магазин http://itptires.ru/wheels/. Диски марки ITP характеризуются сверхпрочной конструкцией и стильным дизайном, а также имеют доступную стоимость.

Если в систему охлаждения заливается антифриз, то его нужно заливать на 5.7 процентов меньше, чем воды - по причине его значительно большего коэффициента объемного расширения - по сравнению с водой. На одну лошадиную силу мощности двигателя необходимо примерно 0,12.0,25 литра охлаждающей жидкости - для грузовых автомобилей принимаются большие значения.

При закипании охлаждающей жидкости, она вместе с парами поступает через паровой клапан в расширительный бачок, а при охлаждении антифриз сливается назад, через воздушный клапан крышки радиатора - снова в радиатор.

Обогрев кабины или салона автомобиля осуществляется от системы охлаждения - использованием тепла охлаждающей жидкости. В систему обогрева входят: радиатор обогревателя, электродвигатель с вентилятором, патрубки, кран отопителя и рукоятки управления.

Радиатор отопителя подключаются к системе охлаждения краном отопителя при достижении температуры охлаждающей жидкости 80 °С - вручную или автоматически - термопружиной: при этом воздух просасывается вентилятором через радиатор отопителя, нагревается и горячим поступает по воздуховодам для обдува стекол и вниз салона автомобиля - для обогрева салона.

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