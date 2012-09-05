Каждый владелец автомобиля марки Шкода рано или поздно сталкивается с необходимостью замены термостата. Причины его поломки могут быть самыми разными. Это недостаточный уровень тосола в системе, неисправность самого термостата, образование воздушной пробки и много других причин. Если такая проблема возникает в автомобиле, то необходимо ее срочно решать. Если запустить процесс, то это может привести к серьезным последствиям в виде заклинивания коленчатого вала. Как наиболее худший вариант, владельца может ожидать капитальный ремонт автомобиля.
Важно учитывать конструктивные особенности автомобилей Шкода. Это довольно надежные машины, с которыми редко случаются серьезные проблемы. Поэтому для того, чтобы предотвратить проблемы с термостатом необходимо регулярно проходить техническое обслуживание у специалистов. Чем раньше будет выявлена проблема, тем проще будет ее решить. Также не следует выполнять ремонт своими руками. Необходимо досконально знать все технические особенности и нюансы. Поэтому лучше обращаться за помощью к специалистам по автомобилям Шкода Октавия. Узнать более подробно о замене термостата на Шкода Октавия можно здесь https://chehia-avto.ru/service/original-details/termostat, а также ознакомиться с основными моментами и нюансами.
Что такое термостат
Термостат является важным узлом в системе циркуляции и охлаждения авто. Это небольшой механизм с пружиной внутри и специальным боком управления. Блок управления отвечает за контроль над потоком антифриза и температурой. Главная задача этого механизма заключается в пропуске жидкости через себя и ее охлаждении. Это необходимо для того, чтобы системы машины не перегревались. Также внутри самой системы существуют два типа циркуляции, а именно большой и малый.
Как выявить неисправность
В ситуациях с поломкой термостата важно вовремя определить неисправность. Чем раньше предпринять действия, тем больше шансов на то, что удастся исправить ситуацию. Есть ряд показателей, по которым можно определить неисправность термостата:
- Если стрелка датчика температуры в момент набора скорости стремительно опускается.
- Если заклинило клапан в закрытом состоянии. Датчик в таком случае срабатывает на открытие, но не может открыть пружины термостата.
- Нижний патрубок после запуска силового агрегата начинает греться.
- Нижний патрубок остается теплым.
Это далеко не все проявления, которые могут говорить о неисправности данной системы в Шкода Октавия. При выявлении любых проблем необходимо незамедлительно обращаться за помощью к специалистам. При раннем обнаружении проблемы ее можно быстро и оперативно исправить.