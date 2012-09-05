Вентиляционных системы вместе с дымоходами и воздуховодами считаются наиболее важными в любой постройке. Именно такие системы обеспечивают людей, находящихся внутри помещений дышать, а также удаляют неприятные запахи или же дым. Под огнезащиту дымоходов подразумевается использование специальных огнеупорных материалов, позволяющих изолировать такие системы. Благодаря такой огнезащите обеспечивается не только защита постройки и людей внутри нее от возникновения пожаров, но еще и увеличение эксплуатационного срока самого дымохода. Без таких материалов износ дымохода происходит гораздо быстрее.



Чтобы приступить к огнезащите трубы дымоудаления, необходимо заранее грамотно организовать саму конструкцию дымохода, а также труб. Температурный показатель в местах стыка крыши с трубой не должен превышать пятидесяти градусов. В случае выбора кирпичной трубы, чтобы соблюсти данное условие, необходимо сделать ее особенно толстой. Это очень трудная задача, поэтому большинство предпочитает обустраивать дымоход с использованием металлических труб. Затем вся коробка обшивается изоляционными материалами, защищающими дымоход как от огня, также и от повышенных температурных показателей. В банях такие материалы предотвращают появление конденсата.



Открывая ссылку изоляция печной трубы бани может быть изучена желающими онлайн. Для подобной задачи необходимо выбрать негорючие материалы. Подобные работы позволят изолировать дымоход бани или же сауны, обеспечивая надежную защиту. Не менее важным является также выполнение противопожарной изоляции воздуховодов. Так же можно сделать огнезащитные стены. Такие работы должны быть проведены в любой постройке - в частных особняках, музыкальных клубах, офисных помещениях или же ресторанах.

