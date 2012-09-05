Следующую группу расходомеров составляют термоанемометрические расходомеры, известные с начала века и с успехом применяемые в различных областях техники в научных и промышленных целях.

Сигнал с опорного резистора R0 поступает на цепочку вычитания, выполненную на резисторах R2 и R3, и далее на второй операционный усилитель ОУ2, который выполняет функции повторителя. Подстроечный резистор R3 предназначен для установки нуля на выходе термоанемометра.

Установка заданного перегрева A t измерительного резистора Ки относительно температуры потока осуществляется переменным резистором i?p в процессе настройки схемы. С увеличением перегрева чувствительность термоанемометра возрастает (рис. 35).

Задача температурной компенсации термоанемометра при неизотермическом потоке сводится к учету изменения сопротивления измерительного элемента, вызванного изменением температуры потока. Практически это осуществляется с помощью компенсационного резистора RK, включаемого в смежное с измерительным элементом /?и плечо мостовой схемы. Соотношение RM:RK должно быть примерно 1:10 при идентичности температурного коэффициента сопротивления материала резисторов. Подобная схема, но несколько более усложненная для повышения стабильности работы, используется практически но всех современных термоанемометрических расходомерах и измерителях скорости потока.

Наиболее интенсивно ведутся работы в области автомобильных расходомеров термоанемометрического типа фирмами „Бою”, „Хитачи”, „Дженерал Моторе”.