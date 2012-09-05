Низкие температуры способны доставить неудобства любому автовладельцу, независимо от того, к какой ценовой категории принадлежит четырехколесный транспорт. Возраст автомобиля тоже не играет роли: в морозную пору могут возникнуть проблемы с заводом как у старенького авто, так и у новой, современной модели. Более того, длительный прогрев двигателя приводит к увеличению расхода топлива, да и времени на раскачку потребуется много. Технологи давно определили способы утепления двигателя, самым популярным из которых стало размещение в подкапотном пространстве специального одеяла.

Конструктивные особенности двигателя позволяют быстро терять тепло, выделяемое в процессе работы, и полное остывание происходит за 2-3 часа. Процессу остывания способствует высокая теплопроводность металлических деталей, неспособных сохранить температуру долгое время.

Автоодеяло, выполненное из изоляционных материалов, снижает степень потерь больше чем на четверть, что приводит к медленной потери тепловой энергии. Двигатель с таким покрытием можно запустить значительно быстрее, даже при показателях в -300С и ниже.

Обледенение двигателя – вот еще одна проблема, с которой призвано справляться автотепло. Это позволит значительно сократить расходы на топливо в зимний период. По самым пессимистичным прогнозам, экономия достигает 10 %, а среднестатистическая цифра приближена к 20 %. Несложно подсчитать, что автоодеяло самоокупается всего за один зимний сезон.

Благодаря утеплителю быстрее нормализуется микроклимат в салоне автомобиля, что влияет на комфорт водителя и пассажиров. Можно забыть о холодном кресле и ледяном руле, эти неудобства практически исключаются.

По причине низкого теплообмена не будет образовываться наледь на капоте автомобиля, что сохранит лакокрасочное покрытие без повреждений. Поскольку весит автоодеяло незначительно, его можно укладывать и снимать без физических усилий. Оно не нуждается в стирке или разглаживании, поэтому его можно компактно сворачивать.

Материалом изготовления служит муллитокремнеземистая вата, которая является термостойким композитом. Это вещество не является горючим, оно выдерживает температуры активного режима работы двигателя, достигающего 1800С, не плавится, не выделяет запахов и не проводит электрический ток. Его использование абсолютно безопасно.



