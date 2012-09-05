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Тепловой поток от двигателя к охлаждающей жидкости
18 Декабря 2016
Теги: авто

После того как установлена требуемая мощность двигателя, необходимая для движения в условиях, определяемых расчетными точками графика мощностного баланса, можно перейти к рассмотрению теплового потока, отводимого от двигателя охлаждающей жидкостью. Неоднократно предпринимались попытки рассчитать этот тепловой поток, исходя из грубого предположения, что он составляет 30 % энергии, выделяемой при сжигании топлива. Так, например, Друкер приводит уравнение для расчета теплового потока, отводимого в охлаждающую жидкость. Можно вспомнить, также работу Крамера  о влиянии термического коэффициента полезного Действия двигателя на тепловой поток, отводимый охлаждающей жидкостью. Но на величину теплового потока оказывают влияние различные конструктивные особенности двигателя, например конструктивные особенности головки цилиндров, поэтому практически без точных измерений на образце двигателя на испытательном стенде при определении оптимальных параметров системы охлаждения не обойтись.

Особый интерес представляют следующие выводы.

1. Зависимость теплового потока от частоты вращения выражена очень слабо.

2. Отношение величины теплового потока к мощности двигателя при полной нагрузке всегда меньше единицы и составляет 0,5—0,7.

3. Отношение величины теплового потока к мощности уменьшается с увеличением рабочего объема двигателя при одном и том же числе цилиндров, что обусловлено различным приростом объема камер сгорания и их поверхности.

Для определения параметров радиатора при движении на подъем необходимо знать величину теплового потока двигателя при частичной нагрузке. На рисунке представлены зависимости теплового потока от нагрузки двигателя, полученные Гаасом для ряда четырехцилиндровых и одного шестицилиндрового двигателя рабочим объемом 2,8 л. Из приведенных результатов хорошо видно, что отношение величины теплового потока к мощности с уменьшением отношения мощностей Р/Р,плх возрастает до значения, большего единицы.


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