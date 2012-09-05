В последние годы тепловизорные приборы пользуются особым спросом. Они считаются наиболее популярными гаджетами современных охотников. Однако несмотря на такую популярность, для многих людей принцип действия и возможности таких тепловизоров остаются загадкой. Появилось множество заблуждений по поводу данных устройств, которые не имеют ничего общего с реальными фактами. И конечно-же самый распространенный миф касается возможности тепловизионных приборов смотреть сквозь стены и окна. Принцип работы тепловизионной матрицы не позволяет рассматривать объекты через стены, стекло любой толщины и даже ткани. Это не касается обычной одежды и в зависимости от выбранного камуфляжа человек не сможет спрятаться от тепловизора не используя укрытия.

Однако уже создана специальная ткань, которая достаточно хорошо препятствует обнаружению тепловизионными приборами. Следующий интересный факт касается потенциальных возможностей тепловизионных приборов. Современные модели таких устройств могут обнаружить цель на расстоянии более полутора километров, и это чистая правда. Такими возможностями в частности обладают российские тепловизоры торговой марки Фортуна. Прицелы серии One и General в зависимости от выбранной модели могут обнаружить цель на расстоянии двух км. Благодаря этому факту тепловизоры пользуются огромной популярностью у охотников. Ведь животные в дикой среде фактически никак не могут спрятаться от тепловизора, что особо упрощает процесс обнаружения, выслеживания и поражения цели.

Сюда же можно отнести утверждения о том, что тепловизионные приборы могут видеть сквозь туман, дымовую завесу и обильный снегопад. Препятствия недостаточной плотности не являются помехой современным тепловизорам, чем с успехом пользуются охотники, военнослужащие и работники силовых структур. Следующая гипотеза заключается в том, что тепловизоры бесполезны в ночное время. Это миф. Ведь устройству тепловизора не нужны дополнительные источники света. Матрица одинаково хорошо воспринимает тепло от цели, как днем, так и ночью. Именно поэтому тепловизор можно назвать универсальным приспособлением для охоты. Следует также упомянуть утверждение касательно стоимости тепловизионных приборов. Большинство современных моделей тепловизоров имеет высокую стоимость и чаще всего является наиболее дорогим элементом арсенала охотника. Однако существует класс бюджетных тепловизоров, стоимость которых ввиду года выпуска достаточно доступная.

