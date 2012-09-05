Если вы желаете устроить себе прекрасный отдых прямо на улице вместе со всей семьей, вне зависимости от капризов погоды, тогда непременно следует подумать о приобретении тента для загородного особняка или же дачи. Конструкции таких тентов скорее похожи на шатры. Это каркасное оборудование определенной категории, которое обладает плоской или же куполообразной крышей. Для обтяжки шатра используется тканевой материал. Его крепят к направляющим и стойкам с использованием специальных крючков. Если вас интересует тент шатровый подробнее, тогда непременно следует ознакомиться с нашим веб-порталом.

Для покрытия таких тентов производители используют ткань Оксфорд, полиэстер или же ПВХ. Дачные тенты имеют боковые стены. Такие стены могут быть несъемными или же съемными. В некоторых образцах такой элемент полностью отсутствует. Еще одной альтернативной является наличие прозрачной полиэтиленовой пленки, которой и обтягиваются боковые стены. Подобным образом вы сможете обеспечить свободный доступ света, защищая при этом шатер от дождя или же ветра. Особенностью каркасно-тентового оборудования этой категории считается эргономичность в установке. Садовый тент легко собирается или же разбирается, не требуя особого опыта или же навыков.

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